Obavijesti

News

Komentari 1
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Uhićenja nazi torcidaša. Svijet se zgraža na scene iz Splita...

Uhićenja splitske policije zbog sramotnih nacističkih i antisemitskih poruka u korteu uoči utakmice Hajduka i Ajaxa na Poljudu. Osude stižu sa svih strana, zgraža se i svijet. Donosimo i šokantan slučaj pedofila u Zagrebu. Habijan se sprema uvesti AI u svoj resor...

Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi' 24sata VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata | Video: 24sata Video
SJAJAN ROĐENDANSKI POKLON

VIDEO Spiderman iznenadio hrabrog Nou! 'Bio je jako sretan i iznenađen, visio je naopačke'

Maximilian Bindernagel Vujnović velikogorički je profesionalni vatrogasac koji se u slobodno vrijeme "pretvara" u Spider-Mana kako bi razveselio djecu. Istu misiju ima i Jasenka Bastaić, Zagrepčanka koja je nakon smrti 42-godišnjeg supruga Nikole osnovala udrugu njegova imena i po bolnicama djeci raznosi poklone. Prošloga Božića su Jasenka i Max nosili poklone na Rebro i tamo upoznali jednog doista posebnog dječaka, 13-godišnjeg Nou Fizira iz Črnkovaca pored Osijeka, oboljelog od Hodgkinova limfoma. Neki dan, na 13. rođendan, Jasenka i Spider-Man iznenadili su Nou i njegov čitav razred, koji mu je došao na rođendan. Noa se školuje kod kuće. Max se, poslovično, spustio s krova, ali se u njegovu umijeću onda okušao i Noa. Bio je oduševljen. "Jako je bio sretan i iznenađen, ništa nije slutio. Jasenka mu je nabavila i 'plejku' za poklon. Sad je i on malo visio naopačke, bio je tako hrabar i sretan zbog toga. Najljepše nam je bilo vidjeti da sad već pomalo hoda, to nas je jako usrećilo. Došao mu je i cijeli razred s razrednicom, zaboravio je na sve probleme barem taj dan", kazao je Max.

Pokretanje videa...

Spiderman kod hrabroga Noe VIDEO
Spiderman kod hrabroga Noe | Video: 24sata Video
TRETMANI UZ DOGOVOR

VIDEO Veliko srce Virovitičanke: Besplatno radi obrve ženama koje su se liječile od raka

U mjesecu podizanja svijesti o raku dojke, Virovitičanka Ana Suzić odlučila je pružiti podršku ženama koje se suočavaju s posljedicama bolesti i onkološkog liječenja. U svom kozmetičkom salonu 'Ana Suzić Make up' besplatno obnavlja obrve ženama koje su ih izgubile tijekom liječenja. Svoju inicijativu ne ograničava samo na listopad, mjesec posvećen podizanju svijesti o raku dojke. Ana poručuje kako će besplatne tretmane nastaviti pružati i nakon listopada, uz prethodni dogovor.

Pokretanje videa...

Ana Suzić vraća obrve ženama koje su ih izgubile zbog liječenja raka dojke VIDEO
Ana Suzić vraća obrve ženama koje su ih izgubile zbog liječenja raka dojke | Video: 24sata/Damir Špehar/PIXSELL
ZGRAŽANJE

VIDEO Evo što o sramoti u Splitu kažu saborski zastupnici

Splitska policija jutros je, krenula u uhićenja i kriminalističku obradu ljudi za koje su utvrdili da su na jučerašnjem korteu Torcide prije utakmice s Ajaxom uzvikivali povike mržnje prema Židovima te spominjali Adolfa Hitlera i Auschwitz. Ta je tema bila aktualna i među zastupnicima u Saboru, evo što su rekli...

Pokretanje videa...

Političari o incidentu u Splitu VIDEO
Političari o incidentu u Splitu | Video: 24sata/pixsell
NAPUNIO SAVA CENTAR

VIDEO Grašo održao koncert u Beogradu, najvećim hitovima izazvao brojne ovacije publike

BEOGRAD - Petar Grašo održao je u četvrtak veliki koncert u Plavoj dvorani Sava centra u Beogradu. "Lijepo je reći 'Dobra večer, Beograde, hvala vam'," izjavio je Grašo tijekom koncerta.

Pokretanje videa...

Beograd: Petar Grašo održao koncert u Sava centru VIDEO
Beograd: Petar Grašo održao koncert u Sava centru | Video: 24sata/pixsell
FEŠTA NAKON AJAXA

Pogledajte ludnicu u svlačionici Hajduka: 'Je*eno ste sjajni...'

Pokazali smo identitet, ponosan sam da smo pokazali da smo Hajduk. To smo mi. Je*eno ste sjajni, dečki! Ali u listopadu smo, pred nama su novi izazovi. Ovo je tek jedna utakmica. I u sljedećoj želim vidjeti isto, ali danas sam uživao jer, je*iga, ovo je bilo prekrasno, rekao je trener Hajduka Gonzalo Garcia nakon rušenja Ajaxa, a onda je momčad zaplesala uz hit "Freed From Desire".

Pokretanje videa...

Hajduk nakon Ajaxa VIDEO
Hajduk nakon Ajaxa | Video: Hajduk Digital TV

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026