Gledajte '240 sekundi' 24sata: Uhićenom psihijatru iz Osijeka nisu dali otkaz. Suspendiran je

U TAJNOSTI KUPILI AUTO

VIDEO Trenutak sreće: Ovako je Simona reagirala kad ju je 70 prijatelja iznenadilo autom! Rekla sam sebi da ću kupiti auto nakon Nove godine i da moram puno raditi kako bih opet zaradila za njega. Na kraju su mi oni kupili auto, stvarno su me duboko dirnuli, plakala sam cijelo vrijeme, ispričala nam je Simona Brlić-Kukoleča iz Zagreba koju je 70-ak prijatelja iznenadilo automobilom nakon što je nedavno diplomirala, ali i položila vozački. Cijelu akciju organizirali su u tajnosti, a kako je sve izgledalo pogledajte u videu.

Kopiranje linka