Gledajte '240' sekundi 24sata: Uhitili osramoćenog Andrewa! Istražuju što je slao Epsteinu...

NAJVAŽNIJE VIJESTI Gledajte '240' sekundi 24sata:

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Andrew Mountbatten-Windsor, bivši engleski princ, uhićen je na svoj 66. rođendan zbog sumnje u zlouporabu položaja i ovlasti. Sumnja se da je pokojnom financijeru i seksualnom prijestupniku Jeffreyju Epsteinu slao povjerljive dokumente vlade. Odmah se javio njegov stariji brat, kralj Charles III., i poručio kako "zakon mora ići svojim putem" te da će policija imati njegovu "punu i bezrezervnu potporu i suradnju". Uhićenje je pohvalila obitelj pokojne Virginije Giuffre, koja je godinama tvrdila da ju je Epstein prisilio na seksualne odnose s Andrewom početkom 2000-tih kada je imala samo 17 godina. Josip Dabro odgovorio na HSLS-ov ultimatum - odlazak iz Sabora uvjetuje donošenjem zakona o zabrani simbola svih totalitarnih režima. Optužnicu zbog laganja na suđenju Mamiću zaradio Joško Jeličić. Ostao je i bez angažmana sportskog komentatora.