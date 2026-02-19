Obavijesti

Gledajte '240' sekundi 24sata: Uhitili osramoćenog Andrewa! Istražuju što je slao Epsteinu...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Andrew Mountbatten-Windsor, bivši engleski princ, uhićen je na svoj 66. rođendan zbog sumnje u zlouporabu položaja i ovlasti. Sumnja se da je pokojnom financijeru i seksualnom prijestupniku Jeffreyju Epsteinu slao povjerljive dokumente vlade. Odmah se javio njegov stariji brat, kralj Charles III., i poručio kako "zakon mora ići svojim putem" te da će policija imati njegovu "punu i bezrezervnu potporu i suradnju". Uhićenje je pohvalila obitelj pokojne Virginije Giuffre, koja je godinama tvrdila da ju je Epstein prisilio na seksualne odnose s Andrewom početkom 2000-tih kada je imala samo 17 godina. Josip Dabro odgovorio na HSLS-ov ultimatum - odlazak iz Sabora uvjetuje donošenjem zakona o zabrani simbola svih totalitarnih režima. Optužnicu zbog laganja na suđenju Mamiću zaradio Joško Jeličić. Ostao je i bez angažmana sportskog komentatora.

Gledajte 240 sekundi 24sata 04:00
Gledajte 240 sekundi 24sata | Video: 24sata/pixsell
SNAŽNO NEVRIJEME

VIDEO Izlilo se more u Kaštel Novom: Ulice i riva poplavljeni

KAŠTEL NOVI Uslijed juga, snažnog vjetra i obilnih padalina poplavljena je riva, ali i ulice stare gradske jezgre. Slična je situacija i u Tisnom, a ništa bolje nije ni u Crikvenici gdje je riva također pod morem.

Kaštel Novi 00:53
Kaštel Novi | Video: 24sata Video
POGLEDAJTE SNIMKU

Potopljena riva u Crikvenici

CRIKVENICA More se izlilo na rivu i potopilo je. Srećom jugo je oslabilo, ali i dalje jako puše i pada kiša, govori nam čitatelj koji se javlja iz Crikvenice. Snažno nevrijeme praćeno jakim vjetrom i obilnim oborinama pogodilo je danas obalu, a najkritičnije je na području Dalmacije gdje kombinacija niskog tlaka i olujnog juga uzrokuje izraženu ciklonalnu plimu.

Nevrijeme u Crikvenici 00:31
Nevrijeme u Crikvenici | Video: 24sata Video
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240' sekundi 24sata: Dabro i Penava u ozbiljnom razgovoru u centru Zagreba

Danas u vijestima Igora Bobića: Ugodni razgovor Penave i Dabre, izručenje zločinca Spasoja Petkovića, ubojice jean Michel Nicolier, devet žrtava Domovinskog rata identificirano na zagrebačkom medicinskom fakultetu, uzbuna u Teslinom Smiljanu zbog tvornice litija...

Gledajte '240' sekundi 24sata: Dabro i Penava u ozbiljnom razgovoru u centru Zagreba 04:00
Gledajte '240' sekundi 24sata: Dabro i Penava u ozbiljnom razgovoru u centru Zagreba | Video: 24sata/Video
OBNOVA ŠETALIŠTA

VIDEO Procjena stabala ladonja na Giardinima u Puli: Naša su stabla stara čak 120 godina

Stručnjaci su detaljno snimili zdravstveno stanje drvoreda ladonja koji je prije 120 godina posađen na pulskim Giardinima. Zbog starosti i bolesti dio stabala postao je opasan za prolaznike. Na stablima se nalaze i QR kodovi. Aplikacijom na smartphoneu za njihovo očitavanje možete u nekoliko sekundi doći do iscrpnih podataka o stanju svakog pojedinog stabla.

Procjena stabala ladonje na Giardinima u Puli: Naša su stabla stara čak 120 godina 00:55
Procjena stabala ladonje na Giardinima u Puli: Naša su stabla stara čak 120 godina | Video: 24sata/Srećko Niketić/PIXSELL
POGLEDAJTE IZJAVE

VIDEO Nikad iskrenija Zrinka: 'Našla sam užitak. Inače fakat ovo više ne bi imalo smisla...'

Izbacila sam frustracije. Više nisam mogla napraviti u dva tjedna kako smo promijenili servisera i imali vremena za trening. Na to jedino mogu biti ponosna. Našla sam užitak, vidim napredak, barem u treningu. Inače fakat ne bi imalo smisla ovo više raditi, rekla je Zrinka Ljutić nakon 26. mjesta u slalomu na ZOI. Leona Popović je diskvalificirana, Pia Vučinić nije završila utrku. Evo njihovih izjava.

Zrinka Ljutić, Leona Popović i Pia Vučinić nakon olimpijskog slaloma u Cortini 04:10
Zrinka Ljutić, Leona Popović i Pia Vučinić nakon olimpijskog slaloma u Cortini | Video: Hrvatski skijaški savez

