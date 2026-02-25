NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Uhitili su braću Šeničnjak, Ban donijela 77. ruku Plenkoviću...
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Boška Ban, bivša SDP-ovka je žetončić u trećoj Vladi Andreja Plenkovića i 77. glas koji ju podpire u Saboru. Uhićena braća Daniel i Ivan Šeničnjak zbog bacanja otpada u Dubravi Pušćanskoj nakon pisanja 24 sata, Milanović ponovio da se protivi suradnji HV-a i Izraela...