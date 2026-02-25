Gledajte '240 sekundi' 24sata: Uhitili su braću Šeničnjak, Ban donijela 77. ruku Plenkoviću...

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Četiri godine ruske agresije na Ukrajinu. Premijer bio u Kijevu Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Četvrta obljetnica agresije Rusije na Ukrajinu. Zaključavamo vrata i bojimo se,a sin nam je još u šoku, za 24 sata kažu roditelji 16-godišnjaka kojeg su pretukla trojica braće. Prijave za povrat poreza do 2. ožujka-pravo imaju oni koji nisu koristili olakšice na plaću ili mirovinu. Darko Milinović traži odgovor od ministarstva treba li za tvornicu litija studija o utjecaja na okoliš ili ne.

