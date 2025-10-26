Obavijesti

News

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Umirovljenici se vraćaju u škole. Slovenija zavijena u crno...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Bojane Mrvoš: Nakon zdravstva, koje zbog manjka kadra liječnike već godinama mora povlačiti iz mirovine, sad se isto događa i u školama. Lani je u njima radilo 25 umirovljenika, sad ih je već devet puta više! Dvoje slovenskih ministara dalo je ostavku nakon ubojstva u Novom Mestu. Pronađen je i uhićen dvojac koji je iz Louvrea ukrao kraljevski nakit. U zagrebačkom Vrapču u nedjelju rano ujutro muškarac je usmrtio drugog muškarca, motivi su zasad nepoznati. Provjerili smo cijene na grobljima uoči Svih Svetih. Zagrebački ZOO svoje je stanare počastio jesenskom poslasticom - bundevama...

Gledajte '240 sekundi' 24sata | Video: 24sata Video
GOLOVI S UTAKMICE

VIDEO Šou Šute i bombetina Jagušića: Evo kako su biseri Slavena riješili 'derbi sjevera'

VARAŽDIN - SLAVEN 1-3 U izravnom okršaju za četvrto mjesto i Europu 'farmaceuti' su pobijedili Varaždince u njihovoj tvrđavi. Varaždin je u prethodnih 19 domaćih utakmica izgubio samo jednom. Slaven su do pobjede kojom je preuzeo četvrtu poziciju vodili Ante Šuto i Adriano Jagušić, pogledajte golove s utakmice

Varaždin-Slaven Belupo 1:3 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Detalji vojnog roka u Hrvatskoj; Postaje li pizza jelo za bogate?!

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Bojane Mrvoš: Pizza u Hrvatskoj poskupjela najviše u Europskoj uniji! Postaje li pizza jelo za bogataše? Thompsonov tim odgovorio zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševića. Buđenje u 6, lijeganje u 22 sata, ovo će jesti ročnici na vojnom roku. Trump ukinuo Bidenovu odluku. Mladi hrvatski nogometaš bio je paraliziran nakon nesreće, a sad opet hoda! Otkrivena velika pedofilska mreža, koliko su nam djeca zaštićena?

Gledajte '240 sekundi' 24sata | Video: 24sata Video
SAŽETAK UTAKMICE NA MAKSIMIRU

VIDEO Pogledajte remek-djelo Maurića i gol Ayume za pobjedu Istre 1961 protiv Lokomotive!

LOKOMOTIVA - ISTRA 1961 1-2 Veliku pobjedu ostvarili su Puljani na Maksimiru i približili se trećeplasiranoj Lokomotivi na jedan bod. Poveo je domaćin golom Stojakovića u 15. minuti, ali Maurić iz slobodnjaka u prvoj minuti nadoknade prvog dijela i Ayuma u 83. donose preokret i pobjedu gostiju

Lokomotiva-Istra 1961 1-2 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
SAŽETAK GORICA - HAJDUK

VIDEO Pogledajte majstoriju Šarlije, golčinu Sigura i lijepu akciju Gorice kod jedinog gola

GORICA - HAJDUK 1-3 Nogometaši splitskog kluba stigli su na nezgodno gostovanje svjesni da bi pobjedom preuzeli vrh ljestvice, a to su i učinili. Golijada je započela golom Šarlije u četvrtoj minuti, a osim u posljednjih 15-ak minuta, Gorica je bila podređen suparnik Hajduku

Golovi s utakmice Gorica - Hajduk | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Hrvat na čelu pedofilske grupe, zlostavljali su više od 30 djece

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Hrvatska opet uvela vojni rok, prvi ročnici u vojnarne stižu početkom 2026., Hrvat je bio na čelu grupe od 250 pedofila koji su zlostavljali više od 30 djece. Lučić propucao prijatelja zbog dvije tisuće eura i automobila. Odgođeni izboru u paškom HDZ-u nakon teksta u 24sata. Tomašević zaprijetio: Ako se u Areni bude čuo 'ZDS', Thompson više neće nastupati u Zagrebu. Poskupljuje odvoz smeća u Zagrebu?!

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Hrvat na čelu pedofilske grupe, zlostavljali su više od 30 djece | Video: 24sata/Video

