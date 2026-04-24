Gledajte '240 sekundi 24sata': Upitan je izbor tri ustavna suca!

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Upitan izbor tri ustavna suca, spor oborbe i vladajućih. Turudićev sin Ivan direktor u tvrtki ukrajinskog kriptomogula Nosova. Prosvjed studenata protiv predavanja Netanyahuova brata na FPZG-u. Smažila odali krv, tajne poruke i čiste ruke. Hrvati na brodu Francesca su dobro i u kontaktu s obiteljima.

Gledajte '240 sekundi 24sata': Upitan je izbor tri ustavna suca! 04:00
Gledajte '240 sekundi 24sata': Upitan je izbor tri ustavna suca! | Video: 24sata/Video
OŠTEĆENI DESECI KUĆA

VIDEO Zabilježili 17 tornada u SAD-u, pogledaj pustoš iza njih

SAD - Meteorolozi su zabilježili čak 17 tornada od Oklahome do Iowe, a najjači je ozlijedio deset ljudi i oštetio desetke kuća u Oklahomi. I za petak je na snazi upozorenje na opasno vrijeme s mogućim tornadima, tučom i jakim vjetrom koje će trajati kroz vikend

Zračne snimke prikazuju razaranje koje je prouzročio tornado u Oklahomi 03:35
Zračne snimke prikazuju razaranje koje je prouzročio tornado u Oklahomi | Video: 24sata/Reuters
ČETIRI VOJNE VJEŽBE

VIDEO Pogledajte Hrvatsku ratnu mornaricu u akciji

Hrvatska ratna mornarica je od 21. do 23. travnja 2026. provele svoje redovite godišnje vojne vježbe. Riječ je o četiri vježbe čiji je zajednički cilj provjeriti i povećati operativne sposobnosti u provedbi temeljnih misija i zadaća svake postrojbe, unaprijediti proces operativnog planiranja te provjeriti dostignuti stupanj primjene ciljeva sposobnosti. Flota Hrvatske ratne mornarice provela je vježbu Barakuda 26, Obalna straža RH vježbu Prstac 26, Pomorska baza Split vježbu Brancin 26, a Bojna obalnog motrenja i navođenja vježbu Zrcalo 26.
BABY SHARK

VIDEO Pogledajte morske pse na Lošinju. Plivaju blizu obale

Morski pas na Lošinju u četvrtak je viđen blizu obale, javili su nam čitatelji. Stručnjaci dodaju da nema razloga za brigu - radi se o modrulju, a česti su u proljeće zbog temperature mora i koćenja mladih.

Morski pas kod Lošinja 00:18
Morski pas kod Lošinja | Video: čitatelj/24sata
BUKTINJA U PRIJEBOJU

DRAMATIČNA SNIMKA Zapalila se prikolica kamiona kod Plitvica: 'Vozač ju je odvojio'

Nešto iza ponoći u petak zapalila se prikolica kamiona u Prijeboju. Na teren su izišla četiri vatrogasca s dva vozila, a do dolaska, vozač je odvojio prikolicu, potvrdili su nam iz JVP Plitvička Jezera.

Zapalila se kamiionska prikolica kod Prijeboja 00:34
Zapalila se kamiionska prikolica kod Prijeboja | Video: čitatelj/24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Dabro više nije tajnik DP-a, dva Hrvata zapela u paklu Hormuza

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Dva Hrvata su na brodu MSC Francesca  pod zastavom Paname kojeg je zaplijenila Mornarica Revolucionarne garde, Dabro dao ostavku na mjestu glavnog tajnika DP-a, nove lažne dojave o bombama, nastavljeno suđenje za ubojstvo Mihaele Berak...

Gledajte '240 sekundi 24sata': Dabro više nije tajnik DP-a, dva Hrvata zapela u paklu Hormuza 04:00
Gledajte '240 sekundi 24sata': Dabro više nije tajnik DP-a, dva Hrvata zapela u paklu Hormuza | Video: 24sata/Video

