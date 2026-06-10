Gledajte '240 sekundi 24sata': Uskok u 'gostima' u Oroslavlju, na meti gradonačelnik Šimunić

ŠIRI SE GUSTI DIM

VIDEO 24sata na mjestu požara u Zagorju. Stigli i radnici: 'Mi smo dobro, ali firma nije' U proizvodnom pogonu tvrtke Prostoria u Pustodolu Začretskom kod Svetog Križa Začretja u srijedu poslijepodne izbio je požar, a na terenu su sve žurne službe koje pokušavaju staviti vatru pod nadzor, doznaje se od policije i vatrogasaca. Razgovarali smo i s radnicama koje nisu imale previše za reći, samo su dodale da su one dobro, ali da tvrtka nije...

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