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Gledajte '240 sekundi 24sata': Uskok u 'gostima' u Oroslavlju, na meti gradonačelnik Šimunić
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Uskok pretresao kuću gradonačelnika Oroslavlja Vinka Šimunića, uzeli su mu uređaje i dokumentaciju, veliki požar u Zagorju zahvatio prostor tvrtke za dizajnerski namještaj, Glavaš saznao presudu za ratne zločine, Srećko ostao bez 19 ovaca, HDZ-ovci kritiziraju Benčić, Ivan je čudo, nije hodao, a na maturalnoj je plesao...