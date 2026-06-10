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NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Uskok u 'gostima' u Oroslavlju, na meti gradonačelnik Šimunić

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Uskok pretresao kuću gradonačelnika Oroslavlja Vinka Šimunića, uzeli su mu uređaje i dokumentaciju, veliki požar u Zagorju zahvatio prostor tvrtke za dizajnerski namještaj, Glavaš saznao presudu za ratne zločine, Srećko ostao bez 19 ovaca, HDZ-ovci kritiziraju Benčić, Ivan je čudo, nije hodao, a na maturalnoj je plesao...

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Gledajte '240 sekundi 24sata': Uskok u 'gostima' u Oroslavlju, na meti gradonačelnik Šimunić VIDEO
Gledajte '240 sekundi 24sata': Uskok u 'gostima' u Oroslavlju, na meti gradonačelnik Šimunić | Video: 24sata/Video
ŠIRI SE GUSTI DIM

VIDEO 24sata na mjestu požara u Zagorju. Stigli i radnici: 'Mi smo dobro, ali firma nije'

U proizvodnom pogonu tvrtke Prostoria u Pustodolu Začretskom kod Svetog Križa Začretja u srijedu poslijepodne izbio je požar, a na terenu su sve žurne službe koje pokušavaju staviti vatru pod nadzor, doznaje se od policije i vatrogasaca. Razgovarali smo i s radnicama koje nisu imale previše za reći, samo su dodale da su one dobro, ali da tvrtka nije...

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Širi se gusti dim blizu Zaboka, radnici tvornice u suzama: 'Stanje je jako loše...' VIDEO
Širi se gusti dim blizu Zaboka, radnici tvornice u suzama: 'Stanje je jako loše...' | Video: 24sata/pixsell
24SATA U SAD-U

USA REPORT 24SATA Kiša dočekala 'vatrene', trening-kamp pod strogim osiguranjem

ALEXANDRIA - “Vatreni” su jučer sletjeli u Washington, stigli u svoj hotel Aka, a jutros su se probudili uz kišu. Reporter 24sata Hrvoje Tironi posjetio je Episcopal High School, mjesto na kojem se nalazi trening-kamp hrvatske nogometne reprezentacije. Ondje vladaju velike mjere osiguranja, kako nalažu Fifa i policija.

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USA REPORT 24SATA VIDEO
USA REPORT 24SATA | Video: Hrvoje Tironi/24sata
NEVJEROJATNO

VIDEO Neobična vožnja u Novalji: 'Vraćali su se sa Zrća, a ona je sjela u prtljažnik auta'

Jedna putnica u Novalji, čini se, nije stala u auto. Išli su sa Zrća, a sa hrpom stvari sjela je u prtljažnik. Zatim je suputnica i zatvorila. Kako nam kaže čitatelj koji je za vikend takvu vožnju snimio, radi se o strancima.

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Austrijski način vožnje VIDEO
Austrijski način vožnje | Video: čitatelj/24sata
AKCIJA USKOK-A

VIDEO Šimunić: 'Ja bum večeras opet mirno spal. Smeta im kad se govori istina i pošteno dela'

OROSLAVJE - Jasno je da je ovo politički motivirano, smeta im kad se govori istina, kad se 'dela' pošteno. Ja bum večeras mirno spal, rekao je Viktor Šimunić, gradonačelnik Oroslavja, kojemu je jutros oko 6 ujutro policija po nalogu USKOK-a upala u kuću gdje živi s roditeljima. Izuzeli su dokumentaciju, računala, mobitele zbog provođenja dokaznih radnji. USKOK je demantirao da je riječ o istrazi povezanoj sa sportskim savezima.

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Gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić: "Ja budem večeras opet mirno spal" VIDEO
Gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić: "Ja budem večeras opet mirno spal" | Video: 24sata/pixsell
PLJUNUTI DONALD

VIDEO Bivol Donald Trump pravi je hit u Bangladešu: 'Luksuzno živi, kao pravi predsjednik...'

Albino bivol imena Donald Trump postao je prava zvijezda u Bangladešu. Ovaj primjerak od više od 700 kilograma zamalo je završio žrtvovan, ali je nakon vladine intervencije premješten u ZOO u Dhaki gdje uživa u luksuzu. "Došao sam posjetiti Donalda Trumpa. Otkrio sam da su mu osigurali ventilatore, prostirke i njegovatelja koji ga vjerojatno kupa 24 sata na dan! Živi u pravom luksuzu, kao pravi predsjednik", kazao je jedan posjetitelj ZOO-a...

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Viralni bivol "Donald Trump" iz Bangladeša uživa u luksuzu u zoološkom vrtu nakon intervencije vlade VIDEO
Viralni bivol "Donald Trump" iz Bangladeša uživa u luksuzu u zoološkom vrtu nakon intervencije vlade | Video: 24sata/reuters

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