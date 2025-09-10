Obavijesti

News

Komentari 0
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata. USKOK u Šumama: U tri istrage obuhvaćeno je ukupno 18 ljudi

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Najskuplje trupce u Hrvatskim šumama prodavali su kao škart. Ruski dronovi upali u Poljsku. Totalni potop u Rijeci, DHMZ je upalio crveni meteoalarm. Svaka bespravna gradnja bit će kazneno djelo zbog kojeg se može u zatvor. Ni mjesec dana nakon završetka natječaja za neorokirurga na koji se prijavio i Beroš, Vinogradska ne zna što bi. Zasad nema nastave fizike u zagrebačkom MIOC-u.

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi' 24sata 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata | Video: 24sata Video
SLAVILI U PREDAVCU

VIDEO Dinamovi napadači se raspucali: Pogledajte hat-trick novog pojačanja 'modrih'...

PREDAVAC - Dinamo je lakoćom izborio osminu finala Kupa pobjedivši imenjaka iz Predavca (6-0) pred više od 2000 gledatelja. Bakrar, koji je nedavno došao, je briljirao s tri gola, dva je zabio Kulenović, a jednog Theophile-Catherine. Modri će u osmini finala igrati protiv Karlovca

Pokretanje videa...

DINAMO PREDAVAC vs DINAMO 0:6 01:28
DINAMO PREDAVAC vs DINAMO 0:6 | Video: MAXSport
'CAKE SMASH'

Poseban dio nastupa: Koliko je Steve Aoki bacio torti u karijeri?

'Cake smash', poseban je dio Aokijevih nastupa od 2011. godine. Na svojim nastupima baca i do deset torti. A, dolazi i u Zagreb. Kupite ulaznice za Fair Fest i doživite 'Cake smash' uživo
VIDEO
Poseban dio nastupa: Koliko je Steve Aoki bacio torti u karijeri? | Video: 24sata Video
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Gradonačelnike podijelilo pivo

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Veliko negodovanje javnosti izazvala je najava Ministarstva o zabrani prodaju rashlađenih alkoholnih pića na kioscima, benzinskim postajama i u trgovinama. Četvrti slučaj od sredine kolovoza u kojem su lopovi opljačkali blindirano vozilo za prijevoz novca. Raste broj suicida među djecom i mladima; u posljednjih deset godina izgubljena su tri razreda. Nakon trinaest godina splitska policija otkrila je identitet raskomadanog tijela pronađenog na Žnjanu i Zenti.

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Gradonačelnike podijelilo pivo 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Gradonačelnike podijelilo pivo | Video: 24sata/Video
SCOOTER DOLAZI U ZAGREB

'Hyper, hyper!': Scooter je uveo stadionski rave u mainstream

Kraljevi ravea, Scooter, dolaze u Zagreb. Njemački trio je osnovan 1993. godine. Uveli su stadionski rave u mainstream, a kroz godine su stvarale nove hitove. Kupite karte za njihov nastup na Fair Festu u Zagrebu 13. rujna
VIDEO
'Hyper, hyper!': Scooter je uveo stadionski rave u mainstream | Video: 24sata Video
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Prvi dan škole, na nastavu je otišlo čak 36.000 prvašića

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Školsko zvono oglasilo se za 444.500 učenika, među kojima je 36.000 prvašića.a među njima i tri para blizanaca u Osnovnoj školi Domašinec: Kaja i Mila Katančić, David i Gabrijel Peršak te Matej i Mihael Mezga. Nema više hladnog piva iz dućana i kioska-ministarstvo gospodarstva mijenja zakon o trgovini čime će prodaja rashlađenih pića biti ograničena. Hrvatski sabor jesenje zasjedanje počinje aktualnim prijepodnevom 15. rujna te će raditi do 31 listopada-najavio je Gordan Jandroković- rekao je i da će prvog radnog tjedna zastupnici raditi čak od od ponedjeljka do petka...

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Prvi dan škole, na nastavu je otišlo čak 36.000 prvašića 03:59
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Prvi dan škole, na nastavu je otišlo čak 36.000 prvašića | Video: 24sata/Video

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025