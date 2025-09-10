Gledajte '240 sekundi' 24sata. USKOK u Šumama: U tri istrage obuhvaćeno je ukupno 18 ljudi

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Prvi dan škole, na nastavu je otišlo čak 36.000 prvašića Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Školsko zvono oglasilo se za 444.500 učenika, među kojima je 36.000 prvašića.a među njima i tri para blizanaca u Osnovnoj školi Domašinec: Kaja i Mila Katančić, David i Gabrijel Peršak te Matej i Mihael Mezga. Nema više hladnog piva iz dućana i kioska-ministarstvo gospodarstva mijenja zakon o trgovini čime će prodaja rashlađenih pića biti ograničena. Hrvatski sabor jesenje zasjedanje počinje aktualnim prijepodnevom 15. rujna te će raditi do 31 listopada-najavio je Gordan Jandroković- rekao je i da će prvog radnog tjedna zastupnici raditi čak od od ponedjeljka do petka...

