NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata. USKOK u Šumama: U tri istrage obuhvaćeno je ukupno 18 ljudi
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Najskuplje trupce u Hrvatskim šumama prodavali su kao škart. Ruski dronovi upali u Poljsku. Totalni potop u Rijeci, DHMZ je upalio crveni meteoalarm. Svaka bespravna gradnja bit će kazneno djelo zbog kojeg se može u zatvor. Ni mjesec dana nakon završetka natječaja za neorokirurga na koji se prijavio i Beroš, Vinogradska ne zna što bi. Zasad nema nastave fizike u zagrebačkom MIOC-u.