Gledajte '240 sekundi' 24sata! Užasan napad na policajca u Splitu. U petak ždrijeb SP-a...
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Čak 1,4 mil. eura europskog novca neće dobiti tvrtka Raafourty Green Technologies Dariana Žuvića za edukativne šumske staze na Banovini. Agencija za plaćanje u poljoprivredi provela je kontrolu nakon otkrića 24sata. U Splitu 18-godišnjak pet puta nožem izbo policajca-heroja koji se vraćao iz smjene... Vlada odobrila nabavu vrijedne vojne opreme, ukupna vrijednost gotovo 2 milijarde eura. Kovanice kuna mogu se zamijeniti za eure samo do 31. prosinca 2025. Joombos ludo proslavio 10. rođendan. Sutra u 18 sati u Washingtonu ždrijeb za najveći Mundijal ikada, očekuje se i dolazak Donalda Trumpa. Hrvatska u 2. jakosnoj skupini.