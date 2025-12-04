Gledajte '240 sekundi' 24sata! Užasan napad na policajca u Splitu. U petak ždrijeb SP-a...

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Oca i sina razdvojio je rat: Sada su se susreli nakon 40 godina Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Nakon 40 godina Nacionalni ured Službe traženja Hrvatskog crvenog križa spojio je 70-godišnjeg oca Yussefa i četrdesetogodišnjeg sina Alija Khechena razdvojene uslijed ratnih zbivanja u Libanonu i u Hrvatskoj. Roditelji njegovatelji žrtve su birokracije. Marina Kuraja pala je noseći kći Niku na tuširanje.Nije mogla otvoriti bolovanje već su joj rekli da će joj dati novac da si sama organizira pomoć. DORH će istražiti huškače koji su širili lažne vijesti o napadu na časnu u Zagrebu..

