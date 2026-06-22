Gledajte '240 sekundi 24sata': Vatreni su u Torontu. Izbornik Dalić otkrio koju taktiku 'brusi'

24SATA U SAD-U

USA REPORT 24SATA 'Vatreni' su opet otišli iz baze u Alexandriji, evo gorućih tema uoči Paname! ALEXANDRIA, SAD - Luka Modrić u Torontu će protiv Paname (srijeda, 1 sat ujutro) upisati povijesni 200. nastup za Hrvatsku, jubilarni stoti u eri Zlatka Dalića, dok se vatreni nakon poraza od Engleske vraćaju provjerenom sustavu 4-2-3-1 i love prve bodove na SP u, uvjereni da je sve i dalje u njihovim rukama

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