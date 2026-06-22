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NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Vatreni su u Torontu. Izbornik Dalić otkrio koju taktiku 'brusi'

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Vatreni su stigli u Toronto dan uoči druge utakmice u skupini s Panamom s kojom će igrati u jedan sat iza ponoći u srijedu po našem vremenu, Hrvatski hokejski savez nije jedini koji bez nabave dijeli poslove, Senj s 37 i pol stupnjeva najtopliji u Hrvatskoj...

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Gledajte '240 sekundi 24sata': Vatreni su u Torontu. Izbornik Dalić otkrio koju taktiku 'brusi' VIDEO
Gledajte '240 sekundi 24sata': Vatreni su u Torontu. Izbornik Dalić otkrio koju taktiku 'brusi' | Video: 24sata/Video
KENNY DANCER

VIDEO Sreli smo najpoznatijeg influencera Paname, Kennyja! Najavio nam je poraz 'vatrenih'

TORONTO - Reporter 24sata u Torontu je sreo Kennyja, koji na Instagramu ima preko 400.000 pratitelja i slovi za jednog od najpoznatijeg influencera Paname. Najavio je minimalnu pobjedu njegove reprezentacije i otkrio dojmove iz kanadskog grada.

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Navijači iz cijeloga svijeta o reprezentaciji hrvatske VIDEO
Navijači iz cijeloga svijeta o reprezentaciji hrvatske | Video: Tomislav Gabelić/24sata
24SATA U KANADI

VIDEO Kanadski novinar divi se 'vatrenima': 'Ma nezamislivi su'

TORONTO - Hrvatska nogometna reprezentacija u ponedjeljak je stigla u Toronto, gdje će odigrati drugo kolo SP-a protiv Paname (srijeda, 1 sat ujutro). Reporter 24sata sreo je ispred hotela 'vatrenih' kolegu Jermainea Franklina s TSN Canada. On nam je otkrio svoje oduševljenje 'vatrenima'

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Novinar iz Kanade o reprezentaciji hrvatske VIDEO
Novinar iz Kanade o reprezentaciji hrvatske | Video: Tomislav Gabelić/24sata
24SATA U SAD-U

USA REPORT 24SATA 'Vatreni' su opet otišli iz baze u Alexandriji, evo gorućih tema uoči Paname!

ALEXANDRIA, SAD - Luka Modrić u Torontu će protiv Paname (srijeda, 1 sat ujutro) upisati povijesni 200. nastup za Hrvatsku, jubilarni stoti u eri Zlatka Dalića, dok se vatreni nakon poraza od Engleske vraćaju provjerenom sustavu 4-2-3-1 i love prve bodove na SP u, uvjereni da je sve i dalje u njihovim rukama

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USA REPORT 24SATA VIDEO
USA REPORT 24SATA | Video: Hrvoje Tironi/24sata
SVE SE ZACRNILO

Nevrijeme je pogodilo Zagreb! Padala i tuča. Pogledajte video

Zagreb je u ponedjeljak nešto prije 17 sati zahvatilo najavljivano nevrijeme. Počelo je s crnim oblacima, vjetrom, a onda se nastavilo s kišom i tučom. Kiša još uvijek pada.

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Nevrijeme u Zagrebu VIDEO
Nevrijeme u Zagrebu | Video: Čitatelj 24sata
'AS S KLUPE: POWERED BY CARLSBERG'

Hrvoje Vejić o modernom nogometu: ‘Postao je mekan’

Hrvoje Vejić gostovao je u podcastu 'As s klupe: Powered by Carlsberg' i otkrio nam što misli o modernom nogometu. Cijeli podcast pogledajte na YouTube kanalu 24sata

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Hrvoje Vejić o modernom nogometu: ‘Postao je mekan’ VIDEO
Cijelu epizodu podcasta ‘As s klupe: Powered by Carlsberg’ pogledajte na YouTube kanalu 24sata | Video: 24sata Video

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