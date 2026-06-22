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Gledajte '240 sekundi 24sata': Vatreni su u Torontu. Izbornik Dalić otkrio koju taktiku 'brusi'
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Vatreni su stigli u Toronto dan uoči druge utakmice u skupini s Panamom s kojom će igrati u jedan sat iza ponoći u srijedu po našem vremenu, Hrvatski hokejski savez nije jedini koji bez nabave dijeli poslove, Senj s 37 i pol stupnjeva najtopliji u Hrvatskoj...