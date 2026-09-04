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NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Veliki prosvjed zbog otpada u Lici u Zagrebu: Stižu tisuće ljudi

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u "240 sekundi 24sata“. Danas u vijestima Igora Bobića: Masovan odaziv i tisuće građana iz cijele Hrvatske očekuju na sutrašnjem prosvjedu prosvjedu "Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku" u Zagrebu. Više od 300 javnih osoba, organizacija i građanskih inicijativa ujedinilo se u podršci inicijativi i prosvjedu. Okupljanje je u 11 sati na Trgu kralja Tomislava, odakle će povorka krenuti prema Trgu bana Josipa Jelačića. 650 tona otpada iz Gospića u Zaprešić gdje će ga obraditi Tabak grupi. Vlasnici ne žele otkriti ni metodologiju ni gdje će ga slati. Veličanje ratnog zločinca Mladića u Srbiji prije pogreba u ponedjeljak. Njegov sin Darko kaže da su ga ubili pred njegovim očima nesavjesnim liječenjem...

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Gledajte '240 sekundi' 24sata! Veliki prosvjed zbog otpada u Lici u Zagrebu: Stižu tisuće ljudi VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Veliki prosvjed zbog otpada u Lici u Zagrebu: Stižu tisuće ljudi | Video: 24sata
ROBOTI POSVUDA

VIDEO Roboti u akciji: Tuku se kao Hrgović, vode ih na uzici, a evo kako im ide i nogomet

BERLIN - Ogroman broj tvrtki predstavio je najrazličitije robote na IFA sajmu, a mnogi su opremljeni AI rješenjima. Tvrtka Unitree prikazala je što mogu njihovi novi roboti tako što su ih stavili u kavez da se tuku, dok su na štandu tvrtke Booster robotu stavili Messijev dres, ali nije baš na toj razini igre. Bilo je tu i robota koje vode na uzici, a samo je za nadati se da to neće zapamtiti.

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Roboti VIDEO
Roboti | Video: Ivan Hruškovec/24sata
STRAŠNO

DRAMATIČNA SNIMKA Vatra progutala auto na ZG obilaznici!

Izbio je požar na vozilu na zagrebačkoj obilaznici (A3) na čvoru Kosnica u smjeru Lipovca, vozi se jednim trakom, uz ograničenje brzine 40 km/h, priopćio je HAK. Kako se vidi prema snimkama koje su nam poslali čitatelji, vatra je zahvatila cijeli auto.

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Gori automobil kod Velike Kosnice VIDEO
Gori automobil kod Velike Kosnice | Video: 24sata Video
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata'! Ovo su ljudi iz inicijative 'Gospić je naš dom': Pčelar, časnik...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u „240 sekundi 24sata“. Danas u vijestima Igora Bobića: Ovo su ljudi koji stoje inicijative 'Gospić je naš dom', akcija policije BiH oko ilegalnih migranata, umjetnik žicom ogradio uvalu na Visu, Hrvatska treba plan za helikoptere, orači u Baranji...

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Gledajte '240 sekundi 24sata'! Ovo su ljudi iz inicijative 'Gospić je naš dom': Pčelar, časnik... VIDEO
Gledajte '240 sekundi 24sata'! Ovo su ljudi iz inicijative 'Gospić je naš dom': Pčelar, časnik... | Video: 24sata Video
POGLEDAJTE SNIMKU

U Vinkovcima se zapalila hrpa smeća. Vatra zahvatila i baraku

Hrpa smeća zapalila se u Vinkovcima u četvrtak oko 12.30 sati. Požar se proširio i na spremište koje je bilo pored. Gašenje je u tijeku, potvrdili su nam iz JVP Vinkovci. Kako se vidi prema snimci koju je poslao naš čitatelj, širi se gust, crni dim.

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Požar u Vinkovcima VIDEO
Požar u Vinkovcima | Video: čitatelj/24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Policija i DORH istražuju smrt Luke u čakovečkoj bolnici...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u „240 sekundi 24sata“. Danas u vijestima Igora Bobića: Tri dana prije najavljenog prosvjeda u Zagrebu premijer Plenković i ministri u Gospiću su se sastali s lokalnim vlastima i građanima, istragu smrti poduzetnika Luke Palatinuša u čakovečkoj bolnici pokrenuli su DORH i policija, SAD ponovno udario na Iran, a Trump najavio još žešće napade...

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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Policija i DORH istražuju smrt Luke u čakovečkoj bolnici... VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Policija i DORH istražuju smrt Luke u čakovečkoj bolnici... | Video: 24sata/Video

OSTALO

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