Gledajte '240 sekundi' 24sata! Veliki prosvjed zbog otpada u Lici u Zagrebu: Stižu tisuće ljudi

ROBOTI POSVUDA

VIDEO Roboti u akciji: Tuku se kao Hrgović, vode ih na uzici, a evo kako im ide i nogomet BERLIN - Ogroman broj tvrtki predstavio je najrazličitije robote na IFA sajmu, a mnogi su opremljeni AI rješenjima. Tvrtka Unitree prikazala je što mogu njihovi novi roboti tako što su ih stavili u kavez da se tuku, dok su na štandu tvrtke Booster robotu stavili Messijev dres, ali nije baš na toj razini igre. Bilo je tu i robota koje vode na uzici, a samo je za nadati se da to neće zapamtiti.

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