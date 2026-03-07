Gledajte '240 sekundi' 24sata: Veliko srce Marije iz Nazarove

SAŽETAK LOKOMOTIVA - VARAŽDIN

VIDEO Pogledajte golove Vuka i Sabre u remiju na Maksimiru! LOKOMOTIVA - VARAŽDIN 1-1 Stigli su Varaždinci na Maksimir s nadom da se eventualnom pobjedom mogu probiti do trećeg mjesta, ali na kraju svakome po bod. Poveli su "lokosi" u 30. minuti golom Sabre, a konačan rezultat postavio je Vuk u 73. Gostima je u završnici utakmice poništen i gol za 1-2 Latkovića i to zbog zaleđa

