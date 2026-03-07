Obavijesti

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Veliko srce Marije iz Nazarove

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: Isti posao radim cijeli dan, kaže kroz smijeh Marija Krpina koja odgaja mlade majke i njihovu djecu u zagrebačkom Majčinskom domu u Nazorovoj, a kod kuće brine o svoje četvero djece. Bez kave, Vlada nam je kao zla maćeha, kažu bivši i sadašnji oporbeni lokalni čelnici. Tko mu piše objave, pitaju se svi nakon niza duhovitih objava ministra Ante Šušnjara kojima odgovara na kritike iz Mađarske. Bliski suradnici kažu, smišlja ih i piše sam...

SKUP ZA IRAN

VIDEO Nekolicina u Zagrebu iskazala podršku Iranu

Na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu u subotu okupilo se nešto više od deset ljudi, koji su uz iranske i hrvatske zastave te iransku nacionalnu glazbu iskazali podršku Iranu.

SAŽETAK LOKOMOTIVA - VARAŽDIN

VIDEO Pogledajte golove Vuka i Sabre u remiju na Maksimiru!

LOKOMOTIVA - VARAŽDIN 1-1 Stigli su Varaždinci na Maksimir s nadom da se eventualnom pobjedom mogu probiti do trećeg mjesta, ali na kraju svakome po bod. Poveli su "lokosi" u 30. minuti golom Sabre, a konačan rezultat postavio je Vuk u 73. Gostima je u završnici utakmice poništen i gol za 1-2 Latkovića i to zbog zaleđa

SVAKA ČAST

VIDEO Pogledajte kako haklaju veterani Hajduka i Dinama. U pitanju je vrlo plemenita akcija

Uvertira pred derbi: Na Gripama se večeras igra humanitarni derbi veterana Hajduka i Dinama. Sav prihod od ulaznica namijenjen je kupnji uređaja za magnetsku rezonancu za onkološki odjel KBC Split. Na parketu su zaigrale brojne legende poput Alena Bokšića, Ivana Gudelja, Velimira Zajeca i Silvija Marića

SAŽETAK GORICA - SLAVEN BELUPO

VIDEO Pogledajte golijadu u Gorici i nevjerojatan promašaj!

GORICA - SLAVEN BELUPO 2-2 Sjajna utakmica u Velikoj Gorici! Domaći su poveli u 13. minuti golom Pavičića nakon velike greške golmana Slavena Hadžikića, ali u drugom dijelu - preokret! Prvo je Božić izjednačio u 55., a onda Mitrović u 74. zabio za 1-2. Ipak, trajalo je dvije minute jer je Pavičić zabio za poravnanje u 76., a u 83. je nevjerojatnu šansu promašio Epailly

NA STAROM GRADU

VIDEO Pogledajte veličanstvenu proslavu navijača NK Varteksa!

Udruga navijača White Stones osnovana je 3. ožujka 1990., a danas je bakljadom proslavila rođendan. White Stonesi vjerno prate Varteks, a na današnji dan prije 36 godina prvi su se put organizirano pojavili na utakmici protiv NK Zagreba. Godine 2011. Stonesi su odigrali ključnu ulogu u pokretanju novog NK Varteksa

