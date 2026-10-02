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Gledajte '240 sekundi 24sata': Vječne kemikalije u krvi Ličana, toksikolog otkriva što slijedi
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Ekotoksikolog za 24sata objašnjava kako je potrebno istraživanje koje će pokazati potječu li štetni spojev kod Gospićanai iz vode , hrane, otpada ili nečeg drugog. Tomašević otvorio obnovljenu Sarajevsku, a nastavalja i pregovore sa sindikatima. Ubrzala inflacija. Romana Jerković usred političkog skandala, poručuje da je sve bilo po pravilima.