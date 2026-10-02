Gledajte '240 sekundi 24sata': Vječne kemikalije u krvi Ličana, toksikolog otkriva što slijedi

autorice Tee Perinčić

VIDEO U Rijeci otvorena izložba ‘Moj Japan’: Predmeti i priče približili posebnu zemlju U multimedijalnom prostoru SRCU, smještenom u riječkoj knjižari V.B.Z., u srijedu 30. rujna otvorena je izložba „Moj Japan“ autorice Tee Perinčić. Izložba je posjetiteljima predstavila predmete podrijetlom iz Japana koji su bili dio muzejskog fundusa, kao i suvenire suvremenih putnika. Uz predmete su bile predstavljene i priče o njihovim doživljajima te dalekoistočne zemlje. U realizaciji izložbe sudjelovalo je četrdesetak sugovornika koji su podijelili svoja iskustva i doživljaje Japana. Njihove su se priče prenijele i putem digitalne platforme virtualnih izložaba Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka. Izložba je spojila muzejske predmete, osobne priče i suvremena iskustva putnika te posjetiteljima ponudila drugačiji pogled na Japan kroz perspektivu ljudi koji su ga upoznali.

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