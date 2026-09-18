NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata. 'Vječne kemikalije' u vodi: PFAS pronašli u bunarima u Gospiću!
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Otrovni PFAS u bunarima kod Gospića. Manji avion srušio se kraj Vinkovaca, poginuo pilot (65). Rekordna cijena dizela. Sindikati ZET-a i Holdinga najavili štrajk. SDP + MOŽEMO, stranke pred sklapanjem koalicije.