NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Vujčić tvrdi da će Hrvati u 2026. živjeti bolje. Najavio i rast plaća

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Građani Hrvatske će sljedeće godine živjeti bolje, poručio je guverner HNB-a Boris Vujčić. Kaže da ćemo imati inflaciju od tri posto, toliki će biti i gospodarski rast, što je iznad prosjeka eurozone. Plaće će, najavljuje, iduće godine rasti oko šest posto, a u 2027. za četiri posto... Blagdanska košarica je poskupjela 15 posto u odnosu na lani i postala je luskuz, najskromnija košta 140 eura, izračunali su u Nezavisnim hrvatskim sindikatima. "Njihova je poruka logična", komentirao je Andrej Plenković transparent Bad Blue Boysa upućen Tomislavu Tomaševiću, na kojem je bio i zabranjeni ustaški pozdrav. Kremlj je demantirao tvrdnje da Putin želi zauzeti cijelu Ukrajinu i dijelove nekadašnjeg Sovjetskog Saveza. Autor hita "Driving Home For Christmas" Chris Rea preminuo je u 75. godini...

VIDEO: SVAKI DAN JEDAN RECEPT

Adventski kalendar kolača, 22. dan: Breskvice bake Ane

Ovaj slatki, mirisni desert oblikova u preslatke breskvice krije savršeno nježno tijesto ispunjeno bogatom čokoladnom kremom obojeno prirodnim bojama cikle i špinata. Sve do 25. prosinca pratite serijal iz 'Babičine produkcije' Maria Kroga i uživajte u Adventskom kalendaru babičinih kolača

SAŽETAK RIJEKA - GORICA 1-0

VIDEO Poznato lice koštalo je Goricu tri boda protiv prvaka

RIJEKA - GORICA 1-0: U posljednjem susretu ove hrvatske nogometne polusezone Rijeka je na Rujevici pobijedila Goricu sa 1-0 produživši niz bez poraza na osam susreta u svim natjecanjima. Gol odluke zabio je Ante Matej Jurić u 53. minuti na asistenciju Tiaga Dantasa. Jurić je za Goricu odigrao 51 utakmicu, a ljetos se pridružio Rijeci.

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Vrgoračka škola uvela zabranu mobitela. 'Djeca se više druže'

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Škola u Vrgorcu zabranila mobitele. Dva mladića poginula su u prometnoj nesreći u Kutini. Požar je uništio OPG kod Grubišnog Polja. Zoran Milanović se neće kandidirati za premijera, potvrdio je SDP. Među žrtvama razbojništava lani je bilo više stranaca nego prije. Hrvatska je pri dnu EU po broju djece rođene izvan braka. Nestanak Epsteinovih dokumenata potaknuo je sumnje u cenzuru. Zelenski tvrdi da samo Trump može zaustaviti rat. Donosimo kako se troši na adventima u Hrvatskoj. Barcelona razmatra rekordni transfer Gvardiola. Vušković spasio život suparniku na utakmici. Policija istražuje transparent BBB-a na utakmici Dinama i Lokomotive.

NAKON POBJEDE

VIDEO Zvižduci za suce, pjesma za igrače. Poljud je pozdravio hajdukovce za kraj 2025. godine

HAJDUK - VUKOVAR 2-1 Pravi vrtuljak emocija doživjeli su navijači Hajduka na utakmici protiv Vukovara. Prvi dio bio je briljantan, gol za 1-0, crveni karton gostiju. A onda - ludo drugo poluvrijeme! Crveni kartoni Rebića i Livaje, ali na kraju ipak pobjeda 2-1. Sudac je dobio zvižduke na kraju

SAŽETAK HAJDUK - VUKOVAR

VIDEO Klasa i ludost Livaje, gol Puljića, crveni kartoni Tadića i Rebića. Evo sažetka s Poljuda

HAJDUK - VUKOVAR 2-1 Kada je Hajduk u 30. minuti ostao s igračem više pri rezultatu 1-0 (Šego zabio), malo je tko očekivao ovakvu ludnicu u drugom dijelu. Puljić je šokirao Poljud golom za 1-1, Livaja ušao u igru u 66. pa zabio u 70., a dobio crveni karton u 77. Prije toga Rebića su isključili u 74., ali ostalo je 2-1

