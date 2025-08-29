Obavijesti

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Obnova Vinogradske bolnice skočila za čak 10,7 milijuna €!

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Za čak 10,7 milijuna eura narasla je cijena obnove od potresa u zagrebačkom KBC-u Sestara Milosrdnica. Još jedna nagodba za 'Kninsku kraljicu'. Nakon prijetnji Jergoviću Vladu pozvali da kazni govor mržnje. Porezni USKOK ostaje bez ljudi?! Velika promjena vremena zahvatila Hrvatsku

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Za čak 20 posto skočila je cijena obnove Vinogradske bolnice! 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Za čak 20 posto skočila je cijena obnove Vinogradske bolnice! | Video: 24sata/Video
UPOZORENJE HAK-A

VIDEO Zapalilo se vozilo na A4: 'Gusti crni dim širi se nebom'

A4 - Dogodila se prometna nesreća na autocesti A4 na 72+000 km između čvora Komin i čvora Sveta Helena na kolniku u smjeru Zagreba. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km/h, stoji na stranicama HAK-a. "Požar guta vozilo. Gusti crni dim se širi nebom", rekao nam je jedan od čitatelja.

Zapalio se kamion na autocesti 01:12
Zapalio se kamion na autocesti | Video: čitatelj/24sata
ZAČUDIO GRAĐANE

VIDEO Nesvakidašnji prizor kod Pelješca! 'Kit je plivao blizu plaže u jako uskom kanalu'

GRADAC - Nismo ga nikad prije vidjeli, oduševio nas je. Začudilo nas je što je bio toliko blizu plaže. Plivao je u vrlo uskom kanalu, ispričao nam je čitatelj koji je snimio kita u kanalu između Trpnja i Gradca.

Kit u kanalu između Trpnja i Gradca 01:43
Kit u kanalu između Trpnja i Gradca | Video: čitatelj/24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Špijunska afera trese Hrvatsku! Pilot i cura idu u istražni zatvor

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Hrvatskom vojnom pilotu J. I. i njegovoj djevojci, srbijanskoj državljanki A. M. osumnjičenima za špijunažu u korist Srbije određen je jednomjesečni istražni zatvor. Dvoje ljudi poginulo je u nesreći kod Benkovca. Pao je balkanski kartel zbog 30 kg kokaina. Najmanje 18 ljudi je poginulo u ruskom napadu na Kijev...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Špijunska afera trese Hrvatsku! Pilot i cura idu u istražni zatvor 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Špijunska afera trese Hrvatsku! Pilot i cura idu u istražni zatvor | Video: 24sata/Video
DROGA, ORUŽJE...

VIDEO Uhićeni u akciji 'Senia' idu u istražni zatvor: Za češkim državljaninom i dalje se traga

Završilo je ročište na Županijskog sudu u Zagrebu na kojemu se odlučivalo o istražnog zatvoru za uhićene u akciji Senia. Doznajemo da je svima određen istražni zatvor te da su svi negirali djelo. Zamjenik ravnatelja Uskoka Mario Grubišić izjavio je kako je i za češkog državljanina određen istražni zatvor te da se i dalje traga za njim

Izjava zamjenika ravnatelja Uskoka Marija Grubišića 01:28
Izjava zamjenika ravnatelja Uskoka Marija Grubišića | Video: Helena Tkalčević/24sata
OPREZ VOZAČI

VIDEO Prevrnuo se auto na A1: Kolona je čak 16 kilometara!

Donja Zdenčina - Zbog prometne nesreće na čvoru Donja Zdenčina u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom u koloni, a HAK oko 13.20 sati javlja da se stvorila kolona duga 16 kilometara. Čitatelji su nam poslali snimke prometne nesreće te rekli kako je odmah nastala velika kolona.

Prevrnuo se auto na autocesti A1 00:38
Prevrnuo se auto na autocesti A1 | Video: čitatelj/24sata

