Gledajte '240 sekundi' 24sata: Zabrane trubača po Hrvatskoj: 'Mi ne dolazimo nepozvani...'
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Do ovog Božića nisu nikome smetali, a onda je krenuo val zabrana romskih uličnih zabavljača. Prvo ih je zabranila Ljubljana, potom je Miro Bulj potjerao svirače s trga u Sinju, u Zagrebu je intervenirala policija jer su trubači navodno ulazili u dvorišta... Jedan sastav romskih trubača za 24sata govori: Mi ne dolazimo nepozvani i uvijek imamo dogovor s gazdama, bilo kafića, bilo kuća. Crnogorska policija uhitila je Milorada Kovačevića kojeg Hrvatska traži zbog ubijanja i mučenja zarobljenih Hrvata u Domovinskom ratu. Crobarometar: Najpopularniji političar je Zoran Milanović, a Ivan Anušić je prestigao premijera Plenkovića. Joc Pečečnik posudio je Ivici Todoriću skoro milijun eura, pa preuzeo arbitražu protiv Hrvatske. 24sata otkriva da Todorićev prijatelj gradi i luksuzne apartmane pored Opatije. Zelenski u nedjelju stiže kod Trumpa. Hajdukovi čelnici očekuju 15 milijuna eura od transfera, a Dinamovi 27 milijuna.