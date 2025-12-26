Gledajte '240 sekundi' 24sata: Zabrane trubača po Hrvatskoj: 'Mi ne dolazimo nepozvani...'

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Pokloni stižu djeci čiji roditelji trebaju pomoć. Hvala vam! Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Veći dio unutrašnjosti Hrvatske probudio se pod snježnim pokrivačem. Iz Hrvatskih autocesta upozoravaju da se bez zimske opreme ne izlazi na ceste. Crni Badnjak u Karlovcu - muškarac se zabio u stup, sletio u provaliju i poginuo na mjestu. Nakon pet godina održana polnoćka u zagrebačkoj katedrali, završen prvi dio složenih radova posljepotresne obnove. Prije par tjedana zamolili smo vas da nam pomognete darivati 94 djece iz obitelji čiji roditelji trebaju pomoć. U samo sat vremena, ispunili ste sve želje, a pokloni su počeli stizati do djece. U Ljubljani su zabranjeni romski trubači za vrijeme blagdana, ali zato u Zagrebu ove godine sviraju po gotovo svim kvartovima. Joško Gvardiol i nepoznata plavuša snimljeni u zagrljaju na Cvjetnom trgu,nogometaš je prijateljice počastio ružama.

