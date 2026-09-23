NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Zagreb objavio plaće radnika Holdinga. Tomašević o štrajku
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: 588 dana nakon akcije Uskoka i uhićenja zbog ilegalnog odlaganja 37.000 tona otpada u Gospiću počela je prva faza sanacije, pred blokadom je lanac s najviše trgovina Studenac, grad Zagreb objavio plaće radnika Holdinga...