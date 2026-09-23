Gledajte '240 sekundi' 24sata: Zagreb objavio plaće radnika Holdinga. Tomašević o štrajku

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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Inicijativa 'Gospić je naš dom' razočarana nakon sastanka... Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Čak godinu i pol dana za 55 milijuna eura trebala bi trajati sanacija prema najnovijim podacima 44 tisuće, a ne 37 tisuća tona otpada Gospiću. Ministrica zaštite okoliša Vučković predstavljajući plan sanacije rekla je da nijedna od četiri faza sanacije ne bi trebala trajati duže od 13 mjeseci. Predstavnici građanske inicijative "Gospić je naš dom", koji su organizirali veliki prosvjed u Zagrebu, kažu da nisu saznali ništa novo te da su razočarani jer im se čini da je sastanak organiziran da se ispoštuje rok 20. rujna. Potvrđena optužnicu za 75 tisuća eura mita u aferi "Mikroskop" protiv bivšeg ministra zdravstva Beroša-ima još dvojicu suoptuženika. Predsjednik SDP-a Hajdaš Dončić nazvao premijera Plenkovića mecenom ekomafije, za petak najavio pokretanja postupka o njegovu opozivu...

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