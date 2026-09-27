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NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA:

Gledajte '240 sekundi 24sata': Zagreb u ponedjeljak čeka veliki kaos. Štrajk neće biti plaćen...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: U ponedjeljak Zagreb čeka kaos. Nužni poslovi nisu dogovoreni pa se očekuje da iz ZET-a neće izaći niti jedno vozilo! Sindikati su na pregovore koji su propali došli s proširenom listom zahtjeva. Štrajk neće biti plaćen, a Grad Zagreb pokrenuo je i sudske postupke zbog zakonitosti štrajka. Najveće gužve očekuju se od 7 do 9 te od 15 do 17 sati. Tomašević poziva građane na zajednički prijevoz automobilima, a moli da se taksiji ostave bolesnima i starijima. Oko izgleda novog Maksimira oglasili su se i Bad Blue Boysi. Ne podržavaju prijedlog i očekuju od kluba da poštuje želje navijača. Talijanski arhitekti najavili: Doći ćemo u Zagreb i predstaviti rad. Tomislavu Horvatinčiću određen je istražni zatvor, ali će ga zbog godina služiti u vlastitom domu! 24sata donosi sve o poduzetniku koji je u mladosti radio na izdavanju vozačkih dozvola.

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Gledajte '240 sekundi' 24sata VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata | Video: 24sata Video
SHOWRUN U ZAGREBU

VIDEO 24sata na Red Bullovom eventu! Pogledajte oktanski cirkus i impresivne vratolomije

Vukovarska ulica na kratko se pretvorila u pravu F1 stazu! Na RedBull Showrunu najveću pozornost privukao je legendarni David Coulthard u RB 7 bolidu iz 2011. kojeg je vozio Sebastian Vettel te izvodio popularne 'donutse'. Osim Coultharda, zagrebačku publiku očarali su driftovi Red Bull Drift Brothersa i Sam Sama koji su vozili BMW M4. Arunas Gibieža izvodio je trikove na dva kotača

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Održan Red Bull Showrun Zagreb VIDEO
Održan Red Bull Showrun Zagreb | Video: 24sata/Željko Lukunić/Pixsell
PREDIVNO

NEVJEROJATNA SNIMKA! Dupini se igrali kod Zadarskog kanala

ZADAR - Nekoliko dupina se igralo ujutro u zadarskom kanalu, javio nam je čitatelj koji nam je poslao nevjerojatnu snimku iz Zadra. Na snimci se vidi kako je otprilike četiri dupina skakalo u Zadru te oduševilo građane.

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Dupini kod Zadra VIDEO
Dupini kod Zadra | Video: Čitatelj 24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Policajac heroj skočio u rijeku Kupu i spasio pet migranata...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić:Nakon što je proveo noć u pritvoru, Tomislav Horvatinčić u lisicama je doveden na ispitivanje u Općinsko kazneno državno odvjetništva. Odgovorio je na sva pitanja istražitelja. Horvatinčić je uhićen jer je unatoč sudskoj zabrani vozio terenac po Zagrebu. Njegov odvjetnik potvrdio je da mu je u srpnju regularno izdana važeća vozačka dozvola. Kako je moguće da je Horvatinčić dobio vozačku unatoč sudskoj zabrani, ministar Božinović kazao je kako zabrana upravljanja nije jednaka oduzimanju vozačke dozvole. U Kupi se utopilo petero migranata, većina su bili Afganistanci. Petoricu je skokom u rijeku uz pomoć kolega i građana spasio policajac iz Delnica... Stranka Drito najavila je pokretanje referenduma o zaustavljanju odabranog idejnog rješenja izgradnje novog stadiona u Maksimiru.

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Gledajte '240 sekundi' 24sata VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata | Video: 24sata Video
NAVIJAČKA EUFORIJA

VIDEO Ni Uefina kazna neće spriječiti Hrvate: Pogledajte okupljanje pred dvoboj u Pragu

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u Pragu očekuje prva utakmica Lige nacija protiv Češke. 'Vatreni' na tribinama Fortuna Arene neće imati podršku navijača zbog Uefine kazne koja se odnosi na jednu gostujuću utakmicu bez prisutnosti hrvatskih navijača, a to je upravo ova. Međutim, ni Uefina kazna ne sprječava hrvatske navijače da se okupe na ulicama glavnog češkog grada. Uz stihove pjesme 'Viva Croatia' počela je navijačka euforija

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Navijači uoči utakmice VIDEO
Navijači uoči utakmice | Video: Mi Hrvati
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Tomislavu Horvatinčiću prijeti do dvije godine zatvora...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: Tomislav Horvatinčić uhićen je jer je kršio sudsku zabranu upravljanja motornim vozilima. Prijeti mu do dvije godine zatvora. Povijest Horvatinčićeve bahatosti za volanom seže godinama unazad. Kristijan Aleksić, koji je u Drnišu ubio 19-godišnjeg Luku Milovca, osuđen je na maksimalnu kaznu zatvora u trajanju od 40 godina. Čuvši presudu zadovoljno kimnuo glavom i smijuljio se. Slaven Bilić počinje novu avanturu na klupi hrvatske nogometne reprezentacije. "Vatreni" novo izdanje Lige nacija otvaranju gostovanjem u Pragu.

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Gledajte '240 sekundi' 24sata VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata | Video: 24sata Video

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