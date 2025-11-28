Obavijesti

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Zaštita u zamjenu za keš i meso. Kako je pao Andrija Mikulić...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić, njegov kum Dragan Krasić te vlasnici kamenoloma Ivica Vugrinec i Goran Večković ispitani su u Uskoku. Potonja dvojica, kako doznaju 24sata su za svoje kamenolome od Mikulića i Krasića tražili zaštitu od Državnog inspektorata za što su im u dva navrata dali 120 tisuća eura i veće količine svježeg mesa i pršuta. Odgojiteljica vrtića s istoka Hrvatska objavljivala fotografije djece na internet stranicama za pedofile. U zatvoru je od početka studenog. Plenković o smjenama u državnim poduzećima. Andrij Jermak, desna ruka Volodimira Zelenskog, podnio ostavku usred korupcijskog skandala. 'Procurio' dizajn dresa 'vatrenih' za Svjetsko prvenstvo u SAD-u. Hajdukov trener Garcija: "Ne znam hoće li Livaja startati protiv Varaždina"...

'240 sekundi' 24sata! Zašto je 'pao' šef inspektorata Mikulić? Pozadina velike čistke u Vladi

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Uhićen je sada već bivši šef Državnog inspektorata Andrija Mikulić, Vlada smijenila i šefove velikih državnih tvrtki. Buktinja u Sesvetama. Stanari oko Vjesnika u strahu zbog rušenja.

'240 sekundi' 24sata! Detalji oko Thompsonova koncerta: Zna se koliko 'gubi' i za karte

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Najmanje 500.000 eura izbit će gradonačelnik Tomašević Thompsonu iz džepa zabranom drugog koncerta, počeo očevid požara u Vjesniku, šestero uhićenih u akciji Nebula ureda europskog tužitelja, strašan požar u Hong Kongu, Tajči se vraća nakon godinu dana pauze...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Vjesnik će srušiti miniranjem

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Neboder Vjesnika će se minirati, kako sad stvari stoje. Na stolu je i mehanički način, odnosno rastavljanje, međutim zbog opasnosti od toga da se zgrada sama uruši pri takvom načinu rušenja, ministar Bačić naginje miniranju. Upozorenje za roditelje zagrebačkih osnovnoškolaca, uključuju se u WhatsApp grupu Ljudeki gdje se dijeli seksualno eksplicitni sadržaj. Svakih 10 minuta u svijetu jednu ženu ili djevojčicu ubije član obitelji ili bliska osoba, upozorava UN. Još nema dogovora između Milanovića i Plenkovića oko veleposlanika, predsjednik kaže da nije impresioniran kandidatima...

VIDEO Vozač (31) sletio s autoceste kod Varaždina

Automobil je u utorak izletio s autoceste između čvorova Novi Marof i Breznički Hum, u smjeru Zagreba. Prema informacijama varaždinske policije, srećom nitko nije ozlijeđen. Vozač, 31-godišnjak, naglo je sletio s kolnika, nakon čega je automobil udario u zaštitnu ogradu s desne strane. Sve je prošlo bez težih posljedica, samo s materijalnom štetom.

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Detalji čudesne operacije bebe u Zagrebu. Vjesnik će rušiti...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Neboder Vjesnika je opasan i mora se srušiti. Statičari: "To treba učiniti što prije". Čudo na Rebru: Operirali bebu dok je još bila djelomično u maternici majke i uklonili joj tumor. Majka Anita za 24sata: "Moj sinčić sam diše...". U Sisku se sa skoro pet promila alkohola zabio u stup! Ministar Anušić o frizurama na vojnom roku: "Ovo nije ekskurzija". Mirovni pregovori o kraju rata u Ukrajini u Ženevi. Mijenjali američki plan. Evo tko je sve otpisan u Dinamu, na zimu slijedi čistka.

