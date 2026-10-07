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Gledajte '240 sekundi' 24sata! Završen je samit u Splitu, evo koju su poruku poslali Vučiću
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Završen samit u Splitu, usvojena deklaracija o tome da se veličanje ratnih zločina i genocida definira kao prepreka na putu prema EU. Profesor na fakultetu u Zagrebu optužen za nasilje nad djetetom, Šincekovi otpad iz Varaždina vozili u Poznanovec, oglasio se bugarski Bul Bio o cjepivu, hakerski napad na SDP...