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NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Završen je samit u Splitu, evo koju su poruku poslali Vučiću

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Završen samit u Splitu, usvojena deklaracija o tome da se veličanje ratnih zločina i genocida definira kao prepreka na putu prema EU. Profesor na fakultetu u Zagrebu optužen za nasilje nad djetetom, Šincekovi otpad iz Varaždina vozili u Poznanovec, oglasio se bugarski Bul Bio o cjepivu, hakerski napad na SDP...

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Gledajte '240 sekundi' 24sata! Završen je samit u Splitu, evo koju su poruku poslali Vučiću VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Završen je samit u Splitu, evo koju su poruku poslali Vučiću | Video: 24sata/Video
RADOVI NA CESTI

NEVJEROJATNO Za njega pravila ne postoje: 'Vozio u Osijeku zatvorenom trakom. Užas'

OSIJEK - Svi se pridržavamo nove regulacije i vozimo u koloni, a jedino on vozi po strani koja je s razlogom zatvorena, rekao nam je čitatelj koji nam je poslao snimku s brze ceste u Osijeku gdje se trenutno odvijaju radovi. Dodao je kako je cesta zatvorena zbog objavljanja boje cestovnih linija. Na snimci se vidi kako automobil vozi zatvorenim trakom ceste te se u jednom trenu ubacuje u traku otvorenu za promet.

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Osijek brza cesta VIDEO
Osijek brza cesta | Video: čitatelj/24sata
POZAMAŠNA ŽIVOTINJA

VIDEO KAKAV PRIZOR Morski slon zalutao na Copacabanu! Vlasti ogradile dio plaže

Mladi mužjak morskog slona ponovno se pojavio na plažama Rio de Janeira. U utorak, 6. listopada, stigao je na Copacabanu i privukao pozornost kupača i nadležnih službi. Stručnjaci vjeruju da ga je do gradske obale donijela hladna morska struja s juga. Životinja je već 2. listopada viđena na plaži Conrado. Vlasti su sada ogradile prostor oko nje kako bi spriječile približavanje znatiželjnika, a stručnjaci prate njezino ponašanje i zdravlje. Morski slonovi rijetko se pojavljuju u Riju jer uglavnom žive u hladnijim vodama južnije.

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Morski slon se drugi put pojavio na plaži u Riju VIDEO
Morski slon se drugi put pojavio na plaži u Riju | Video: 24sata/reuters
FSD U HRVATSKOJ

VIDEO Iz prve ruke: Isprobali smo kako radi Teslin autopilot u Hrvatskoj, evo što ne radi dobro

Tesla je dobila zeleno svjetlo za Full Self-Driving (Supervised) u Hrvatskoj, a mi smo ga isprobali na relaciji Zagreb-Samobor. Automobil je samostalno upravljao, ubrzavao i kočio, pratio navigaciju, propuštao pješake i usporavao pred ležećim policajcima. Najveći je problem što ne izbjegava rupe i šahtove. Iako vozi vrlo uvjerljivo, FSD nije autonomna vožnja. Vozač cijelo vrijeme mora pratiti promet i biti spreman preuzeti kontrolu. U Hrvatskoj pretplata stoji 99 eura mjesečno.

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Tesla u Hrvatskoj VIDEO
Tesla u Hrvatskoj | Video: autostart.hr
SUSRET NA POLJUDU

VIDEO Livaja pozdravio Luku Modrića i došao u svlačionicu

SPLIT - Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Marko Livaja, kapetan Hajduka, nije propustio priliku susresti se s bivšim suigračima iz "vatrenih", prije svih Lukom Modrićem. Potom je produžio do svlačionice

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Susret Modrića i Livaje VIDEO
Susret Modrića i Livaje | Video: Tomislav Gabelić/24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Pronašli bačve sa živom u Sisku, uključili se policija i inspektorat

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Na gradilištu Termi Jodno u Sisku pronađene su bačve i ambalaža s povećanom koncentracijom žive, zbog čega su radovi obustavljeni, a u slučaj su se uključili policija i Državni inspektorat. Živa se povezuje s nekadašnjom kemijskom industrijom Radonja koja je proizvodila i fungicid Radosan. Tri žalbe stigle su na natječaj za izgradnju novog maksimirskog stadiona... Predsjedništvo SDP-a želi izbaciti europarlamentarku Romanu Jerković zbog spornog putovanja u Strasbourg... Bivši šef Hrvatskih cesta Josip Škorić dobio je novu optužnicu zbog mita od 130 tisuća eura...

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Gledajte '240 sekundi' 24sata! Pronašli bačve sa živom u Sisku, uključili se policija i inspektorat VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Pronašli bačve sa živom u Sisku, uključili se policija i inspektorat | Video: 24sata/Video

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