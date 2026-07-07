NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Zbog nepravilnosti zatvorili su čak tri gradilišta u Zagrebu
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Inspekcija zatvorila čak tri velika gradilišta u Zagrebu zbog nepravilnosti, počelo suđenje šestorici za raketiranje Banskih dvora 91', uhitili Danijela T. koji je u Čakovcu pucao na dvojicu muškaraca, dvogodišnje dijete utopilo se sinoć u bazenu...