Gledajte '240 sekundi' 24sata: Zbog nepravilnosti zatvorili su čak tri gradilišta u Zagrebu

OSAM MRTVIH

VIDEO Olujni tornado prevrtao aute i 'čupao' krovove s kuća u Kini. Pogledajte snimku strave KINA, HUBEI - Najmanje osam ljudi poginulo je, a jedna se osoba vodi kao nestala nakon što su dva tornada pogodila kinesku pokrajinu Hubei. Vjetar je dosezao brzinu od 149 km/h, prevrtao automobile i čupao krovove s kuća. Snažno nevrijeme u ponedjeljak navečer zahvatilo je nekoliko gradova, među njima Ezhou, Huangshi i Huanggang. Tornada su u toj pokrajini vrlo rijetka, a posljednji je zabilježen 2021. godine. Snimke svjedoka prikazuju tornado kako prolazi kroz grad Ezhou, ostavljajući iza sebe veliku materijalnu štetu.

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