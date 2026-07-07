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NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Zbog nepravilnosti zatvorili su čak tri gradilišta u Zagrebu

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Inspekcija zatvorila čak tri velika gradilišta u Zagrebu zbog nepravilnosti, počelo suđenje šestorici za raketiranje Banskih dvora 91', uhitili Danijela T. koji je u Čakovcu pucao na dvojicu muškaraca, dvogodišnje dijete utopilo se sinoć u bazenu...

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U SMJERU BREGANE

VIDEO Požar na A3 kod Ivanić Grada, vozi se uz ograničenje

Požar niskog raslinja izbio je na autocesti A3 na čvoru Ivanić Grad u smjeru Bregane. Vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine 60 km/h, priopćili su iz Hrvatskog autokluba u utorak oko 16 sati. Kako dodaje čitatelj, vatra se brzo širi.

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Požar na A3 VIDEO
Požar na A3 | Video: 24sata Video
OSAM MRTVIH

VIDEO Olujni tornado prevrtao aute i 'čupao' krovove s kuća u Kini. Pogledajte snimku strave

KINA, HUBEI - Najmanje osam ljudi poginulo je, a jedna se osoba vodi kao nestala nakon što su dva tornada pogodila kinesku pokrajinu Hubei. Vjetar je dosezao brzinu od 149 km/h, prevrtao automobile i čupao krovove s kuća. Snažno nevrijeme u ponedjeljak navečer zahvatilo je nekoliko gradova, među njima Ezhou, Huangshi i Huanggang. Tornada su u toj pokrajini vrlo rijetka, a posljednji je zabilježen 2021. godine. Snimke svjedoka prikazuju tornado kako prolazi kroz grad Ezhou, ostavljajući iza sebe veliku materijalnu štetu.

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Tornado prošao kroz kineski grad Ezhou, usmrtio 5 osoba VIDEO
Tornado prošao kroz kineski grad Ezhou, usmrtio 5 osoba | Video: 24sata/reuters
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Skandalozna odluka Fife na SP-u. Trump: 'Zvao sam Infantina'

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Skandal na SP-u: Trump priznao da je zvao Infantina zbog crvenog kartona. Mladić (19) iz Ploča priznao sve, zbog lažnih dojava o bombi ide u zatvor. Šef šibenskog suda traži razrješenje nakon ubojstva u Drnišu. Matija Vrdoljaak dobio 11 mjeseci rada za opće dobro, u zadnji tren promijenili optužnicu...

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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Skandalozna odluka Fife na SP-u. Trump: 'Zvao sam Infantina' VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Skandalozna odluka Fife na SP-u. Trump: 'Zvao sam Infantina' | Video: 24sata Video
NEVJEROJATNA SNIMKA

VIDEO Ma je l' to...? 'Dao je pun gas u svom Ferrariju u moru...'

PELJEŠAC - Bilo je smiješno vidjeti ga. Prvi put ga vidimo, rekao nam je čitatelj koji je snimio žarko crveni jetski u obliku Ferrarija kod Pelješca. "Dao je pun gas, ljudi su ga slikali i snimali. Nevjerojatno", dodao je naš čitatelj.

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'Ferrari' na moru VIDEO
'Ferrari' na moru | Video: čitatelj/24sata
PROCURILA SNIMKA

VIDEO Livaja odrađuje Garcijinu kaznu dok hajdukovci treniraju

SPLIT - Na treningu Hajduka se u nedjelju nakon osam dana pojavio Marko Livaja. Nakon sastanka s vodstvom kluba kapetan je pristao odraditi trkački trening kao kaznu za kršenje disciplinskog pravilnika na pripremama na Bledu, kasno druženje sa suigračima nakon pobjede "vatrenih" nad Ganom. Dok je on nizao krugove, momčad se s loptom pripremala za prvu utakmicu sezone protiv Žiline u četvrtak.

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Livaja odradio kaznu u Hajduku VIDEO
Livaja odradio kaznu u Hajduku | Video: Čitatelj 24sata

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