Gledala su i djeca: Dilere pred svima na ulici osudili na smrt

Na stotine ljudi, uključujući učenike osnovnih škola, gledalo je izricanje presude dvojici dilera, osuđenih na smrt. Kineske su vlasti povodom Dana borbe protiv krijumčarenja i zloupotrebe droge organizirali saslušanje na javnom mjestu - i to ni više ni manje - na sportskom igralištu - za dvojicu dilera droge.

Cai Liqun (39) osuđen je zbog preprodaje metamfetamina i droga koje se konzumiraju u klubovima - kombinaciju metamfetamina i kofeina. Droga mu je stizala poštom u periodu od rujna do studenog 2015.

Huang Zhengye (36) proglašen je krivim zbog prodaje i krijumčarenja metamfetamina.

Na suđenju otvorenom za javnost sutkinja je donijela presudu za još 17 dilera drogom, od kojih je osam osuđeno na smrtnu kaznu odnosno uvjetnu smrtnu kaznu - što znači da će se smrtna presuda preinačiti u doživotnu kaznu zatvora ako osuđenik u međuvremenu ne počini novo kazneno djelo, piše Chinacourt.

Javna čitanja presuda ispred tisuća ljudi u Kini se smatra upozorenjem ostalima da se ne upuštaju u kršenja zakona.

