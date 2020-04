Globalizacija ne može stati, ali nam domaće itekako treba

Globalizacija je proces koji se ne može zaustaviti te je Hrvatska dio svjetskih tokova robe i usluga, ali gospodarska kriza, koju je donijela pandemija korona virusa, pokazala je koliko je važno imati lokalnu proizvodnju na koju se društvo može osloniti. To nam poručuju čelnici vodećih kompanija u Hrvatskoj - Atlantic Grupe i Fortenova Grupe, Emil Tedeschi i Fabris Peruško, s kojima smo razgovarali u okviru kampanje koju je pokrenula Styria Media Group pod nazivom "Heroji koje Hrvatska treba".

- U mojem svjetonazoru patriotizam, koji se manifestira primarno kao plaćanje poreza i poštivanje pozitivnih propisa, a u kontekstu poslovanja i kao vraćanje zajednici dijela profita koji u njoj ostvarujemo, uvijek je imao prednost pred ispraznim busanjem u domoljubna prsa i religioznim ljubljenjem zastave. U ovoj situaciji, kad se građani prirodno ujedinjuju u solidarnosti, treba još veću pozornost dati pozitivnim primjerima koji doprinose napretku uređenosti sustava i ekonomskom oporavku, ali treba također izvlačiti na svjetlo konkretne negativne primjere ljudi i organizacija koji će, kao u svakoj krizi, iskoristiti situaciju za svoj probitak nauštrb općeg dobra - govori Emil Tedeschi, predsjednik Uprave Atlantic Grupe, jedne od vodećih regionalnih prehrambenih kompanija.

Foto: Boris Ščitar/Pixsell Čelnik Atlantic grupe smatra kako je patriotizam platiti porez, a ne toliko ljubiti zastavu

Nastavlja kako će se s aktualnom krizom dogoditi izvjesne promjene, ali da je globalizacija u kojoj živimo nepovratan proves te da te ne možemo i ne trebamo težiti nacionalnoj samodostatnosti koja je po njemu iluzorna.

- No, ako nas je ova situacija nešto naučila, onda smo osvijestili da postoje mnogi lokalni resursi koji se itekako mogu angažirati na tržišnim osnovama i tome treba dati dužnu pozornost u vremenu koje dolazi.

Plemenito je imati osjećaj za zajednicu, vidjeti, prepoznati, povezati i angažirati - čovjeka, obitelj, kompaniju ili udrugu u našem susjedstvu, koja stvara kvalitetu, ima znanja i kapacitet. Današnja situacija ogolila je potrebu da se stvaraju bolji eko sustavi na svim razinama, tako i na razini države. Ipak bilo bi pogrešno zaključiti da novi uvjeti života uvjetovani ovom krizom mogu iznjedriti napredak samo djelovanjem unutar nacionalnog korpusa. Nikad nije postojala veća potreba za dijalogom, nikad veći prioritet razumijevanja različitog te nikad jasnija poruka da stvarna težnja treba biti usmjerena prema ravnoteži kao glavnom preduvjetu održivosti - zaključuje Tedeschi.



Fabris Peruško, glavni izvršni direktor Fortenova grupe, koja djeluje kao jedan od najjačih regionalnih tržišnih lidera koji u svom portfelju ima neke od najjačih brendova kao što su Jamnica, Ledo te Zvijezda, ukazuje da svako od nas na svoj način može utjecati na očuvanje nacionalnog gospodarstva.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL Peruško kaže da djelujući regionalno imamo snagu konkurirati EU, da domaće treba poticati, ali da ne trebamo imati zabludu da sve možemo sami

- To možemo, primjerice, kroz promišljenu i ciljanu kupovinu domaćih proizvoda, neovisno radi li se o hrani ili namještaju ili nečem trećem. Vjerujem da su upravo tijekom korona krize toga postali svjesni svi građani, pa se, uz niz drugih mjera i politika, kupnja domaćih proizvoda može pokazati kao jedan od snažnih načina doprinosa očuvanju gospodarske aktivnosti i radnih mjesta u Hrvatskoj - govori Peruško.

Strateška odrednica Fortenova grupe da razvija regionalnu poljoprivrednu i prehrambenu proizvodnju domaćeg porijekla na svim tržištima na kojima radi te da u nabavci i prodaji stavlja naglasak na proizvode domaćeg porijekla u ovoj se krizi pokazala iznimno vrijednom. Naš sugovornik ukazuje da je to predstavlja jednu od ključnih poluga u sigurnosti opskrbe tržišta najvažnijim potrepštinama.

- Zatvaranje granica nas nije zaustavilo u opskrbi, jer smo se oslanjali i nastavit ćemo se oslanjati prije svega na domaću proizvodnju i poljoprivredu - govori Peruško.

Iako smo mala zemlja, naš sugovornik kaže da nije realno da u Hrvatskoj proizvodimo sve, ali da bi sustavniji pristup osmišljavanju i poticanju lanaca kooperacije, međusobne suradnje velikih kompanija i manjih poduzetnika ili lanaca manjih poduzetnika, sigurno osigurao da više toga proizvodimo u Hrvatskoj i tako jačamo ponudu hrvatskih proizvoda na domaćem tržištu, ali i u izvozu.

- Osobito to vrijedi u poljoprivredi i proizvodnji hrane, jer za to imamo sve pretpostavke, a i dugu tradiciju. Uz to, budući da kupovinu lokalnih proizvoda uvjetuju naslijeđe, potrošačke navike i kvaliteta proizvoda, sigurno je da u intenzivnijem razvoju domaće proizvodnje treba računati na još jaču domaću potrošnju. Međutim, tu valja biti oprezan i nikako isključiv. Hrvatska je dio Europske unije i globalnih gospodarskih tokova. Samo kao šira regija možemo konkurirati unutar EU što je pokazala i ova kriza, jer su gospodarski tokovi unutar naše regije funkcionirali i u najvećem globalnom poremećaju ekonomije u posljednjim desetljećima - upozorava Peruško.

Lokalno da, ali ne protekcionizam

Nastavlja kako je prednost Fortenova grupe što prehrambene proizvodne i maloprodajne kapacitete ima raširene po cijeloj jugoistočnoj Europi - Hrvatskoj, Srbiji, BiH, Sloveniji, Crnoj Gori i Mađarskoj, pri čemu u Hrvatskoj, Srbiji i BiH investira u proizvodnju hrane. Dodaje kako je potrebna preferencija prema domaćim proizvodima, da je ona i prirodna, no da protekcionizam s dobrim razlogom ima ograničenja.

- Kriza izazvana korona virusom je utjecala na prioritete, pa i na percepciju od nacionalnih vlada do građana, ali ne smijemo zaboraviti koje su sve blagodati zdrave konkurencije i za poduzetnike i za potrošače. Jako puno procesa i inovacija u proizvodima, procesima i ukupnom poslovanju naših tvrtki je potaknuto međunarodnim znanjima iskustvima pa su se upravo slobodan tijek robe, kapitala i ljudi pokazali najvažnijim pretpostavkama zdravog razvoja. I kompanije u stranom vlasništvu zapošljavaju, plaćaju poreze, investiraju, daju doprinos lokalnim zajednicama u kojima posluju - ističe naš sugovornik.

Zato, ističe Peruško, kada se govori o odgovornom usmjeravanju novca svih nas, prije svega treba voditi računa da se na tržištu stvaraju jednaki uvjeti poslovanja za sve, jer se u takvim okolnostima svi imaju istu priliku natjecati kvalitetom, cijenom, inovacijama.

- I to je ono za što se u Fortenova grupi zalažemo, ulažući istovremeno značajno u razvoj domaće proizvodnje, poljoprivrede i potrošnje. Ova je kriza snažno utjecala na ekonomsku moć potrošača, ali sam siguran da nije narušila njihovo povjerenje u kompanije i proizvode. Stoga nas, kroz očekivano provođenje mjera relaksacije, čeka osmišljeno jačanje ekonomske moći građana, o čemu izravno ovisi oporavak potrošnje i rast BDP-a. Vjerujem da svi poslodavci, neovisno o djelatnostima kojima se bave, u svojim kompanijama sada provode scenarije za preživljavanje krize i razrađuju planove poslovanje nakon krize - govori naš sugovornik.

Foto: Duško Jaramaz/PIXSELL Fortenova grupa donirala je pola milijuna kuna zaštinih maski Civilnoj zaštiti RT, donirala je i bolnice, a svekupuni iznos dosegnuo je četiri milijuna kuna

Mnoge su se kompanije u ovoj krizi koja je potresla zemlju okrenule društvu te dale svoj doprinos za zajedničku borbu, tako i Fortenova grupa koja je donirala više od pola milijuna jednokratnih zaštitnih maski Ravnateljstvu civilne zaštite Republike Hrvatske. Također, od početka krize u Hrvatskoj i regiji, kompanije Konzum, Konzum BiH, PIK Vrbovec, Jamnica, Sarajevski Kiseljak Zvijezda, Belje i Ledo te druge davale su donacije bolnicama, Crvenom križu i različitim udrugama. Sveukupno, donacije Fortenova grupe u regiji dosegnuo je četiri milijuna kuna izravnog doprinosa zajednicama u kojima rade.

- Moram naglasiti i da je Vlada u krizi izazvanoj koronavirusom reagirala brzo i odlučno i paketom mjera potpora te olakšica pružila je priliku realnom sektoru da „ulovi dah“ u trenutku kada je gospodarska djelatnost praktički stala. Nadamo se da na jednako brzu i odlučnu reakciju možemo računati i dalje, kroz neizvjesnost turističke sezone o kojoj izravno ovisi cijeli niz djelatnosti te deseci tisuća radnih mjesta - ističe Peruško slažući se s mnogim gospodarstvenicima da je Vlada ovog puta djelovala brzo i konkretno.

Nastavio je kako su gotovo sve kompanije Fortenova grupe na svim tržištima na kojima posluju osjetile posljedice usporavanja pa i gašenja pojedinih aktivnosti. U tome nisu jedini.

- Primjerice, HORECA kanal, kao jedan od najvažnijih kanala za naše prehrambene kompanije je praktički bankrotirao, što se odrazilo na poslovanje većine naših kompanija pri čemu su neke i izrazito ugrožene. Promišljajući kako odgovoriti na izazov zaustavljanja ugostiteljske i turističke djelatnosti Vladi smo izravno i kroz Hrvatsku udrugu poslodavaca predložili određena rješenja za koja se nadamo da će ozbiljno biti uzeta u razmatranje, jer će o tome izravno ovisiti sposobnost našeg gospodarstva da preživi krizu izazvanu koronavirusom i sačuva što više radnih mjesta - govori Peruško.

Maloprodaja je nakon prvotnog uzleta koji se dogodio s pojavom korona virusa u Hrvatskoj sada usporila. Naš sugovornik potvrđuje da kupci manje troše, skraćeno je i radno vrijeme trgovina, dok neka prodajna mjesta uopće ne rade.- Budući da našim kompanijama rezultati izrazito ovise o domaćoj potrošnji i o turističkoj sezoni, Fortenova grupu čeka izazovno razdoblje očuvanja poslovanja kako bi se stvorili preduvjeti za osnaženje, kada okolnosti to dozvole - kaže.

Domaći mediji bolje razumiju potrošače

Dotičući se pitanja oglašavanja, uz koje su usko vezani i mediji, Peruško kaže da su budžeti za oglašavanje uvijek među prvim stavkama koje se neminovno preslaguju. Ali, dodaje: "Komunicirati se mora". - Prije krize, u krizi i poslije krize, dobre kompanije su neprestano u kontaktu sa svojim ključnim dionicima i dobri brendovi sa svojim kupcima. Naravno da se obim i sadržaj komunikacije mora prilagođavati okolnostima i mogućnostima, ali to ne mijenja činjenicu da se komunicirati mora. Svaki poslodavac odluke u poslovanju, pa tako i u oglašivačkim aktivnostima, donosi sukladno potrebama i obilježjima pojedinog projekta. Ključni kriterij izbora bi trebali biti cilj i rezultati koje želi postići određenim projektom. Ipak, većina kompanija koje posluju u Hrvatskoj, u svojim se kampanjama odlučuje za lokalne medije i koristi lokalne resurse produkcije, jer se prije svega obraćaju lokalnom potrošaču. Tako se posredno štite i radna mjesta u toj industriji. Uz to, domaći mediji poznaju mentalitet potrošača, njegove navike, kulturna i socijalna obilježja i vjerojatno lakše mogu prepoznati potrebe klijenata u oblikovanju reklamnog sadržaja - ukazuje Peruško. Na kraju predviđa da će, s obzirom na ograničenja u socijalizaciji, da će internet vjerojatno narednih mjeseci najkorišteniji kanal za komunikaciju te najavljuje da će u skladu s time pojačali aktivnosti u online medijima.