Gnjusni Šešelj: David je bio notorni kriminalac i narkoman

Grupa 'Pravda za Davida' je na YouTubeu objavila snimku Vojislava Šešelja koji komentira cijeli slučaj.

- Već danima u Banjoj Luci traju neki prosvjedi povodom smrti Davida Dragičevića koji je bio narkoman i kriminalac. On je navodno uhvaćen pri nekoj krađi i navodno je dobio batine. On je nađen mrtav poslije. On je notorni kriminalac i narkoman - rekao je Šešelj, prenosi Source.ba.

O Davoru Dragičeviću, Davidovom ocu je rekao sljedeće:

- Davora ja ne znam. On je instrumentaliziran. Njega financiraju strane organizacije.

Podsjetimo, otac nesretnog mladića organizirao je u središtu Banja Luke više od 230 dana prosvjed kako bi se rasvijetlila istina o ubojstvu njegova sina. On i dalje tvrdi da je vrh Republike Srpske i tužiteljstva umiješan u ubojstvo.

- Otac Davor Dragičević je očajan čovjek. Sve mu opraštam i sve ga razumijem. Njemu je sin stradao. Međutim, njega su obuhvatili ljudi iz politike i oni ga otprilike usmjeravaju. Njima odgovara da je bio masakriran, da je silovan, da ga je ubila policija, da je ministar unutarnjih poslova to zapovjedio. Ništa to nije istina, rekao je nedavno odvjetnik Anto Nobilo.

On je nekoliko mjeseci bio angažiran u odvjetničkom timu koji su činili još kolege Ifet Feraget te Duško Tomić. Tim je provodio istragu neovisnu o policiji i tužiteljstvu u Republici Srpskoj.