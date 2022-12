Godinama nije plaćao vodu ni pričuvu, skoro 30.000 kuna preraspodijelio na suvlasnike

Tako što devet godina nije plaćao potrošenu vodu ni pričuvu za svoj stan, već je dio novčanih obaveza preraspodijelio na druge stanare stambene zgrade u Rijeci, 67-godišnji predstavnik zgrade oštetio je tvrtku koja brine o zgradi za skoro 30.000 kuna.

Primorsko-goranska policija u petak je izvijestila kako je dovršila kriminalističku istragu nad 67-godišnjakom kojega sumnjiči za dva kaznena djela zlouporabe povjerenja.

Terete ga da kao predstavnik suvlasnika stambene zgrade od ožujka 2012. do lipnja 2021. nije plaćao svoj dio obaveza za potrošenu vodu i pričuvu, već je to preraspodijelio na druge suvlasnike.

Utvrđeno je kako je uredno, svakog mjeseca, od suvlasnika zgrade prikupljao novac za plaćanje vode i pričuve.

No, nije prijavio potrošnju vode za svoj stan niti je očitao stanje sa svog vodomjera, pa se ukupna količina od 657 kubika potrošene vode preraspodijelila na druge suvlasnike, one koji su vodu plaćali po broju članova u domaćinstvu.

Uz to, 67-godišnji predstavnik stanara prikazivao je suvlasnicima zgrade veći račun za zajedničku pričuvu, pošto svoj dio nije plaćao od 1999. do 2005. te od siječnja 2008. do lipnja 2021. godine.

Tako je, zlouporabom funkcije predstavnika stanara, tvrtku iz Rijeke oštetio za oko 29.500 kuna.

