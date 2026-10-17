Goldstein nakon nazi parola u Splitu: Mogli bismo završiti kao poslijeratna Njemačka ili Italija

Povjesničar Ivo Goldstein osudio je skandiranje Torcide uoči utakmice Ajaxa i Hajduka u Splitu, gdje su navijači uzvikivali Hitlerovo ime, spominjali Auschwitz i izricali antisemitske poruke. U razgovoru s novinarom Novog Lista Draženom Ciglenečkim rekao je da se radilo o ustaško-nacističkom ispadu te upozorio da se takve pojave ne mogu svesti na izolirani incident.

- U Splitu se dogodio ustaško-nacistički dernek i tipičan antisemitski ispad bez Židova — rekao je Goldstein za Novi list.

Goldstein smatra da navodna povezanost Ajaxa sa Židovima ne objašnjava dublje uzroke incidenta. Prema njegovim riječima, oni uključuju tradicionalni desni antisemitizam i poricanje ili umanjivanje odgovornosti ustaškog režima za ubojstvo židovske zajednice tijekom NDH. Naveo je da je ubijeno između 30.000 i 32.000 židovskih muškaraca, žena i djece, odnosno tri četvrtine tadašnje židovske zajednice. Povjesničar je upozorio i na antisemitizam koji se, prema njegovoj ocjeni, posljednjih godina pojavljuje na dijelu lijeve scene u kontekstu rata Izraela i Gaze. Istaknuo je da kritika izraelske politike sama po sebi nije antisemitizam, ali da takvim smatra poricanje prava Izraela na postojanje i proglašavanje cionizma rasizmom.

- Kada se negira pravo Izraela na postojanje, recimo sloganom od rijeke pa do mora, to jest antisemitizam — rekao je Goldstein.

Glavnu odgovornost za širenje takvih pojava Goldstein pripisuje vlastima, za koje tvrdi da su dopustile, pa i poticale ustašizaciju javnog prostora. Pozvao ih je da zaustave ustaštvo i antisemitizam te upozorio premijera Andreja Plenkovića da incident ne smatra izdvojenim slučajem.

- Ako se ove pojave ne zaustave, u budućnosti bismo Hrvatsku mogli uspoređivati s međuratnom Njemačkom i Italijom — upozorio je Goldstein za Novi list.

*uz korištenje AI-ja