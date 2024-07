Goran Lučev se nagodio: Osam mjeseci rada za opće dobro i plaćanje sudskih troškova

Goran Lučev, u trenutku počinjenja djela je bio član uprave tvrtke koja se bavi prodajom potrepština za vrtove Iris MBM. EPPO je u ožujku dao nalog da ga se uhiti skupa s Hrvojem Vojkovićem zbog pokušaja izvlačenja novca iz EU fondova. U ponedjeljak se na sudu Lučev nagodio s tužiteljstvom, pa je dobio osam mjeseci zatvora što je zamijenjeno za rad za opće dobro i mora platiti sudske troškove u iznosu od 1.000 eura. Za tužiteljstvo je to mala kazna, ali zadovoljni su što je sam pokušaj zakonski kažnjen jer to pokazuje i ostalima koji samo pokušaju, što im se može dogoditi. A kako Lučev nije imao financijske koristi od svog nedjela, nema novca kojeg bi trebao vratiti državi. Vojković, s druge strane, mora platiti kaznu od 25.000 eura i dobio je 11 mjeseci zatvora koje su zamijenjene radom za opće dobro.

Podsjetimo, Lučev je s bivšim ministrom i bivšim direktorom Croatia osiguranja u ožujku uhićen zbog pokušaja dobivanja 370.000 eura od Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) po stopi od 85 posto i Državnog proračuna Republike Hrvatske po stopi od 15 posto. Službenici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju su posumnjali u istinitost dokumentacije koju im je predao Vojković, a koju mu je pomogao pripremiti Lučev. Uz račune o prodaju tulipana tvrtki Iris MBM, tu je bila i druga dokumentacija. Vojković je čak tri puta uvjeravao je službenika Ministarstva poljoprivrede da uzgaja i prodaje tulipane, ali mu ovaj nije povjerovao. Iz Iris MBM-a kažu kako nisu znali što radi njihov financijski savjetnik Goran Lučev.

- Društvo Iris MBM d.o.o. nije bilo upoznato sa stvarnim poslovanjem niti bilo kojim drugim oblikom poslovnih aktivnosti društva Naša farma d.o.o. S obzirom na to da smo angažirani u svojstvu svjedoka, o navedenom predmetnom postupku nismo u mogućnosti dalje komentirati. Također želimo naglasiti da društvo Iris MBM d.o.o. nije bilo predmet istrage niti optužbe - izjavio je za 24sata Duje Ljevar, direktor Iris MBM-a.

Kad je Vojković shvatio da nije uspio prevariti službenika Ministarstva, posadio je tulipane i videe slao svojim prijateljima. Međutim, sadio ih je u krivo doba godine i nije ih posadio ni približno dovoljno. Iz EPPO-a su još u ožujku rekli da u pitanju nisu bili samo lažni računi za tulipane.

- Također postoji sumnja da je tijekom administrativne obrade podnesenih zahtjeva za bespovratnim sredstvima prvoosumnjičenik tim zahtjevima priložio nezakonito pribavljene račune i drugu dokumentaciju, koje je bio pripremio s drugoosumnjičenikom, čime je lažno ustvrdio da društvo ispunjava uvjete prihvatljivosti natječaja - rekli su u priopćenju.

Bila je sporna i veličina oranice na kojoj je tobože sadio tulipane. da bi se dobili poticaji, kako kažu izvori iz istrage, u slučaju ovog natječaja potrebno je imati dva hektara zemlje koja onda ulaze u koeficijent kojim se određuje hoće li i koliko novca dobiti. A tulipani su vrsta cvijeća koja pridonosi visokom koeficijentu, pa bi Vojković dobio na natječaju i bez ta dva hektara da ih je doista posadio. To je komercijalno cvijeće, specifično za uzgoj jer svake godine iznova treba ulagati u bar dio novih lukovica. Za takve poticaje, doduše za božure, količinu potrebne zemlje, uzgoja i proizvodnje ima Željko Ledinski, svjedok u postupku. Od njega je Vojković navodno kupio božure, a Ledinski nije imao nikakve veze s malverzacijama koje su izvodili Vojković i Lučev.

No kako su se Vojković i Lučev našli?

Lučev je karijeru počeo 1999. godine u Raiffeisen banci kao menadžer, gdje je bio do 2004. godine. Slijedi niz od 18 tvrtki u kojima je direktor ili član uprave. Mahom u drvnoj industriji, proizvodnji energije od obnovljivih izvora ili trgovini. Bio je i član Uprave tvrtke T7 VIS koja je izgradila tvornicu za mehaničko-biološku obradu komunalnog otpada u Brezju, nedaleko od nagomilanih bala sa smećem na ulazu u Varaždin. Ta tvrtka je dio T7 Grupe u vlasništvu Davora Patafte, osumnjičenog za sudjelovanje u malverzacijama s Ivanom Čehokom za koje je USKOK tvrdio da je Grad Varaždin oštećen za 14 milijuna kuna. Ugovori o zbrinjavanju otpada između Varaždina i T7 VIS - a su zajedno s ugovorima o zamjeni zemljišta sklopljenima između Grada Varaždina i T7 Grupe predmet optužnice u procesu koji se još uvijek vodi na Županijskom sudu u Zagrebu. Drvnom industrijom nekoć se bavio i Željko Ledinski, koji je od 2000. do 2004. bio predsjednik uprave Hrvatskih šuma. S 39 godina postao je najmlađi predsjednik uprave do tada, a 2002. poduzeće je transformirano te je Odlukom Vlade RH iz 2002. do tada javno poduzeće Hrvatske šume postalo trgovačko društvo Hrvatske šume. A Hrvoje Vojković od 2000. do 2002. godine bio je predsjednik Hrvatskog fonda za privatizaciju, u doba kad su Hrvatske šume mijenjale svoje funkcioniranje. Nakon toga, isto 2002. godine, postaje ministar gospodarstva u Račanovoj vladi, gdje se sreće s Ledinskim.Potom se bavio osiguranjem, pa je do 2010. godine bio predsjednik Croatia osiguranja. Slijedi nekoliko tvrtki koje završavaju u stečaju, čak se okušao i u sektoru ribarstva kroz tvrtku Kadena d.o.o., gdje je bio prokurist. Tu je i Agroinvest, tvrtka za savjetovanje u poljoprivredi u stečaju, zatim Voćarsko-biljna poljoprivredna zadruga BIO NEKTARI u stečaju i, na kraju, Naša farma, koja se zapravo bavi turizmom.