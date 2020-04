Gordan Jandroković: Ako treba rezat ćemo i plaće zastupnika!

„U ovom trenutku, nama je na prvom mjestu nastaviti borbu protiv širenja kooronavirusa, zdravlje i životi građana su nam apsolutni prioritet. Nismo razmišljali, niti razgovarali o datumu, izbora“, rekao je Jandroković u razgovoru za Dnevnik HRT-a.

Napomenuo je kako je najkasniji datum za izbore u prosincu.

„Međutim, mislim da još nije vrijeme za tu vrstu rasprave, ona će doći na red, ali sada se moramo koncentrirati i osigurati živote i zdravlje, sigurnost građana“, rekao je i izrazio nadu da će se kroz set Vladinih ekonomskih mjera osigurati opstojnost i vitalnost hrvatskog gospodarstva.

„To su prioriteti, a o političkoj utakmici, o izborima, razgovarat ćemo kad za to dođe vrijeme“, poručio je.

Ako bude trebalo, plaće dužnosnika ići će dolje

Jandroković nije isključio mogućnost smanjenja dužnosničkih plaća.

„Vidjet ćemo kakvi će biti Vladini prijedlozi kad su u pitanju plaće dužnosnika, vjerujem da će tu, kada bude potrebe, doći do korekcija da će i te plaće, ako bude trebalo ići prema dolje“, kazao je.

Upitan hoće li se zastupnici solidarizirati sa građanima u krizi, naveo je da se dio zastupnika odrekao plaće za prošli mjesec, dio dijela plaće.

Predsjednik Sabora ocijenio je kako je Sabor u krizi izazvanoj koronavirusom uspješno obranio svoju poziciju predstavničkog i zakonodavnog tijela, i u potpunosti ispunio svoju dužnost.

Donijeli smo sve važne zakone koji se tiču rada državnih institucija, poslali poruku potpore i Vladi i građanima da izdrže, ovo je je jedna teška, do sada neviđena situacija, ali ona će proći i iz nje moramo izaći kao jače društvo, naglasio je.

Sabor radi u skladu s Ustavom i zakonima

„Ustavni sud nije ničim dao do znanja da smo na bilo koji način prekršili bilo Ustav, bilo zakon, da Sud smatra da ne nešto nezakonito ili neustavno on bi reagirao“, uzvratio je na opasku da se oporba i vladajući ne slažu kako treba donositi mjere za borbu protiv koronavirusa, natpolovičnom ili dvotrećinskom većinom, te da je za to zatražio savjet Ustavnog suda.

„Nama je temelj djelovanja članak 16. Ustava koji predviđa da se određena prava i slobode mogu ograničiti i da ta ograničenja moraju biti razmjerna izazovima koje država ima. Mi smo temeljem tog ustavnog članka funkcionirali, držimo se zakona o sustavu civilne zaštite, o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i smatram da Sabor radi u potpunosti u skladu sa s Ustavom i zakonima“, kazao je.

Predsjednik Sabora ističe i kako će Sabor, očito, morati mijenjati način funkcioniranja, s obzirom da kriza izazvana koronavirusom neće prestati tako skoro.

Bitno je prilagoditi Sabor za rad elektroničkim putem, ili online ili videokonferencijama, rekao je Jandroković komentirajući prijedlog Mosta da se uvede online komunikacija i elektroničko glasovanje.

Što se tiče zahtjeva SDP-a da ministri svaki tjedan dolaze u Sabor i odgovaraju na pitanja zastupnika, kaže da se o tome mora razgovarati, jer bi to bila potpuna novina, više ne bi bilo aktualnog prijepodneva. Kad smo raspravljali o sadašnjem Poslovniku, jedan od prijedloga HDZ je bio da primijenimo jedna sličan model, ali o tome moramo razgovarati, to je velika promjena i mora se definirati Poslovnikom, kazao je Gordan Jandroković.