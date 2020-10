Gordan Jandroković snimio je video: 'Dosta dobro se osjećam'

Na sreću, imam blage simptome i dosta dobro se osjećam. Hvala svima koji ste me zvali i koji ste mi slali poruke potpore, to u ovakvim situacijama puno znači, javlja Jandroković

<p>Predsjednik Sabora Gordan Jandroković je u petak dobio pozitivan nalaz na korona virus. Bio je u kontaktu sa predstojnikom svog ureda, kojem je u utorak potvrđeno da je zaražen.</p><p>Danas je snimio video u kojem javlja kako se dobro osjeća.</p><p>- Pozdrav svima. Šest dana je otkako sam bolestan. Na sreću, imam blage simptome i dosta dobro se osjećam. Hvala svima koji ste me zvali i koji ste mi slali poruke potpore, to u ovakvim situacijama puno znači. Nadam se da se vidimo idućeg tjedna. Jedva to čekam. Pozdrav svima. Držite se - kaže Jandroković.</p>