Gordan Lauc je odmah na početku gostovanja u HRT-ovoj emisiji Nedjeljom u 2 voditelju Aleksandru Stankoviću kazao da unutar znanstvene zajednice svi normalno komuniciraju i surađuju, a u medijima, kaže, to izađe drugačije.

POGLEDAJTE VIDEO - prosvjedi protiv karantene u Australiji:

- Ne treba suditi prema objavama u medijima. Već više od godine dana pokušavam s ljudima koji se ne slažu sa mnom imati otvorenu raspravu. U listopadu 2020. održana je sjednica na kojoj je zaključak bio da Hrvatska neće uvoditi strože mjere, a nakon toga se ta rasprava preselila u javni prostor gdje sam kritiziran bez ikakve osnove - rekao je.

Na pitanje o pogrešnim procjenama u vezi pandemije, a osobito kada je u 29. studenog 2020. rekao da je kraj pandemije, rekao je da je pred Božić istaknuo da je val počeo padati bez uvođenja najstrožih mjera.

Istaknuo je da virus neće nestati, a pitanje je da li bilo kakve mjere na razini države bitno mijenjaju tijek epidemije. Znanstvena istraživanja pokazala su da sve nametnute mjere, uključujući zabranu napuštanja domova, usporava širenje epidemije za 10%, a ne smanjuje broj zaraženih.

- Mjere su bile nužne kada nismo znali koliko daleko ova epidemija može ići. U proljeće 2020. ljudi masovno umiru u Italiji, nitko ne zna što se događa, a jedini dogovor je bio - idemo pokušati shvatiti što se događa, i tada nismo imali izbora. U travnju 2020. vidjeli smo koliko je ljudi bilo zaraženih i mrtvih u New Yorku. Tisuće mrtvih nisu posljedica jako malog broja zaraženih, i shvatili smo da je ovo virus koji može uništiti civilizaciju - ispričao je.

'Pitanje je od čega je tko umro'

Na pitanje griješi li kada u tom trenutku šalje poruku da i hranu treba dekontaminirati, kazao je da je bila kriva informacija koja je došla iz Koreje, kada nismo znali da je ovo aerosolni virus.

Kaže da je u Hrvatskoj umrlo 50.000 ljudi, a pitanje je od čega je tko umro.

- Znali smo da je gotovo, što znači da znamo da smo prošli najgore, u trenutku kada broj zaraženih pada, no dobili smo i drugi val. Virus neće nestati, ljudi će umirati, ali to više nije sistemska prijetnja državi. Ljudi mogu krivo shvatiti kada kažem da je pandemija gotova, no od prosinca 2020. znamo kako ovo može ići i kakve su mjere potrebne, Hrvatska je s najblažim mjerama u Europi završila s praktično najboljim konačnim rezultatom s ukupnim viškom smrtnosti, s obzirom na BDP, jer ne možete uspoređivati smrtnost Hrvatske i Švicarske - rekao je.

Puno se bolje cijepiti nego preboljeti koronu

- Mi smo sad svi prihvatili, ovaj virus je tu i svi ćemo se zaraziti. Ne možete ga izbjeći, virus se širi zrakom, ne možete ga u idućih šest mjeseci izbjeći. Možemo se cijepiti, time ćemo minimalizirati ukupan broj žrtava. Država mjerama može rastegnuti tijek epidemije. Nikoga ne može spasiti, a radi štetu. Bilo što što napravi mlađa populacija može utjecati samo na 7 posto, koliko je udio mlađe populacije u umrlima - kaže Lauc.

- Cijepiti se je manji rizik nego preboljeti. Neki ljudi se boje i treba im dati pravo da se boje. Ali s druge strane, virus ima puno više tog proteina. Imamo cjepivo s malo proteina i virus s puno više proteina. Puno se bolje cijepiti nego zaraziti - rekao je i dodao da država nema pravo nikoga prisiljavati na cijepljenje i ucjenjivati.

'Mislim da i djecu treba cijepiti protiv covida'

Lauc se cijepio, iako je ranije prebolio virus.

- Prošlo ljeto sam imao jedan atipični covid. Imao sam temperaturu 40. Nisam ni znao da je covid. Bio je vrlo težak. Razina protutijela mi je pala ovo ljeto. Prvu dozu sam primio zbog toga, a drugu zbog papira. Ja mislim da je dobro cijepiti se, ali ja neću nikoga nagovarati. Ja se protiv antivaksera izravno borim zadnjih 15 godina. Antivaksera je iznimno malo, ne treba ih stvarati - rekao je Lauc.

Stanković ga pitao i je li cijepio neko od svoje petero djece.

- Kada su djeca u pitanju, tu je pitanje ima li roditelj pravo ne cijepiti dijete protiv opasnih bolesti za djecu. Tući djecu i ne cijepiti je vrlo slično, ostavlja dugoročne posljedice. Ne možete prepustiti tu odluku roditeljima. Ja sam cijepio djecu i onime što je obvezno i što nije. Mislim i da se protiv covida treba cijepiti, ali ne želim nametati - rekao je Lauc.