Gore kuće i zgrade: Desetine eksplozija na više lokacija...

Niz eksplozija i požara potresao je u četvrtak više desetaka stambenih naselja zahvativši nekoliko gradova sjeverno od Bostona, a velik broj ljudi evakuiran je zbog prisutnosti mirisa plina, izvijestila je policija savezne američke države Massachusetts.

Za sada nema službenih dojava o ozlijeđenima, no list Eagle Tribune na svojoj je web stranici objavio kako u eksploziji jedne kuće u gradu Lawrenceu u okolici Bostona ima ozlijeđenih.

MSP Fusion Center has current updated tally of responses to fires/explosions/investigations of gas odor at 70. Spread over wide swath of south #Lawrence and northern part of #NorthAndover with several others across Merrimack River in north Lawrence. pic.twitter.com/a7kBYaWFrJ