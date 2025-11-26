Gore neboderi u Hong Kongu, odjekuju eksplozije: Najmanje 36 ljudi poginulo, 279 nestalih

STRAŠNE BROJKE

Najmanje 36 ljudi poginulo je u velikom požaru koji je zahvatio stambene zgrade u četvrti Tai Po u Hong Kongu, dok se 279 osoba vodi kao nestalo.

Više od 700 vatrogasaca nalazi se na mjestu događaja i pokušava obuzdati požar u Wang Fuk Courtu - koji je dom za oko 4.600 stanara.

Beba i starija žena spašene su dok se kasnonoćne hitne operacije nastavljaju, izvještavaju lokalni mediji.

Vlada je odala počast 37-godišnjem vatrogascu koji je poginuo boreći se s požarom, opisujući ga kao "predanog i hrabrog".