U požaru koji je zahvatio stambeni kompleks u Hong Kongu život je izgubilo najmanje 36 ljudi, dok se vatrogasci i dalje bore s vatrenom stihijom. Tragične vijesti potvrdio je na konferenciji za novinare čelnik Hong Konga John Lee...
Gore neboderi u Hong Kongu, odjekuju eksplozije: Najmanje 36 ljudi poginulo, 279 nestalih
Najmanje 36 ljudi poginulo je u velikom požaru koji je zahvatio stambene zgrade u četvrti Tai Po u Hong Kongu, dok se 279 osoba vodi kao nestalo.
Više od 700 vatrogasaca nalazi se na mjestu događaja i pokušava obuzdati požar u Wang Fuk Courtu - koji je dom za oko 4.600 stanara.
Beba i starija žena spašene su dok se kasnonoćne hitne operacije nastavljaju, izvještavaju lokalni mediji.
Vlada je odala počast 37-godišnjem vatrogascu koji je poginuo boreći se s požarom, opisujući ga kao "predanog i hrabrog".
Stranica za samospašavanje koju su kreirali stanovnici katastrofalnim požarom pogođenog stambenog bloka pokazuje da najmanje 70 ljudi traži pomoć od ponoći, uključujući neke za koje se vjeruje da su još uvijek zarobljeni u stanovima i druge čije je boravište nepoznato.
Stranica ističe da stanovnici dva najugroženija bloka, uključujući Wang Tai House i Wang Cheong House, očajnički trebaju pomoć, a izvješća ukazuju na to da je s nekim zarobljenim osobama izgubljen kontakt, javlja SCMP.
Duboko u noć vatrogasci se i dalje bore da vatru stave pod kontrolu te očajnički pokušavaju doći do stanovnika zarobljenih u zgradama zahvaćenih plamenom.
Do ponoći je, prema službenoj evidenciji, bilo 33 ozlijeđenih osoba, od čega je sedmero stradalih u kritičnom stanju, 13 je teško ozlijeđenih osoba, a osam ih je u stabilnom stanju. slučajeva. Stanje jednog pacijenta je nepoznato, dok su četiri otpuštena nakon liječenja.
Vlasti razmještaju stanovnike nebodera u požaru u skloništa i slobodne stanove koje vlada ima na raspolaganju.
Bivši okružni vijećnik Herman Yiu Kwan-ho izjavio je da je najmanje sedam stanovnika još uvijek zarobljeno u svojim stanovima. Kaže da je kontaktirao neke od njih.
U Hong Kongu se bliži ponoć, a požar još uvijek bjesni kroz Wang Fuk Court, stambeni kompleks u kojem živi oko 4600 ljudi u okrugu Tai Po. Vatrogasci se bore s požarom u pokušaju da ugase plamen koji je do sada odnio najmanje 13 života. Deseci ljudi su ozlijeđeni. Strahuje se da će crne brojke rasti.
Dok vatrogasci pokušavaju ugasiti požar, iz stana na visokom katu nebodera Wang Tao začula se snažna eksplozija, a povremeno se čuju zvukovi i drugih eksplozija dok krhotine s nebodera padaju na tlo.
Čini se da mlazovi vode ne mogu dosegnuti visoke stanove, javlja The South China Morning Post (SCMP).
U Hong Kongu je sada kasna večer i stotine se vatrogasaca nastavlja boriti s vatrenom stihijom koja je zahvatila stambene tornjeve u kompleksu Wang Fuk Court.
Kineski čelnik Xi Jinping izrazio je sućut obiteljima žrtava požara u Hong Kongu i vatrogasca koji je poginuo na dužnosti, izvijestila je državna televizija CCTV.
Xi je također pozvao da se ulože svi mogući napori kako bi se ugasio požar i smanjio broj žrtava i gubitaka.