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Gori i na Pelješcu! Zapovjednik za 24sata: 'Sve snage idu tamo. Preusmjerili smo i 2 kanadera'

Piše Luka Safundžić,
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Gori i na Pelješcu! Zapovjednik za 24sata: 'Sve snage idu tamo. Preusmjerili smo i 2 kanadera'
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Foto: Čitatelj 24sata
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Dva kanadera iz Omiša hitno su prebačena na novo požarište...

Novi požar izbio je jutros na Pelješcu.

Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović, potvrdio je za 24sata kako je situacija ozbiljna. 

- Imamo veliki požar, sve raspoložive vatrogasne snage idu prema tamo - rekao nam je Simović. 

Dodao je i kako je on na putu prema požarištu, a iz Omiša su hitno preusmjerena dva kanadera

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