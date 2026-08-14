Dva kanadera iz Omiša hitno su prebačena na novo požarište...
STRAVA
Gori i na Pelješcu! Zapovjednik za 24sata: 'Sve snage idu tamo. Preusmjerili smo i 2 kanadera'
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Novi požar izbio je jutros na Pelješcu.
Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović, potvrdio je za 24sata kako je situacija ozbiljna.
- Imamo veliki požar, sve raspoložive vatrogasne snage idu prema tamo - rekao nam je Simović.
Dodao je i kako je on na putu prema požarištu, a iz Omiša su hitno preusmjerena dva kanadera
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