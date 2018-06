Ugašen veliki požar u zgradi u Londonu, nitko nije poginuo...

Na 12. katu nebodera u istočnom dijelu Londona buknuo je požar. Na mjestu događaja je barem 58 vatrogasaca koji pokušavaju ugasiti buktinju. Kako je dim vidljiv iz gotovo svih dijelova Londona, više od 80 ljudi nazvalo je vatrogasnu službu, koja je na teren izašla s oko šest vatrogasnih kola.

Na terenu je više od 58 gasitelja požara koji su pozvani nakon što je u stanu na 12. katu, na adresi Wellington Way, Mile End, buknuo požar.

- Prvi poziv stigao je u 12.28 sati, a vatrogasne službe stigle su iz šest vatrogasnih brigada iz raznih dijelova Londona. Uzrok požara u ovom trenutku nije poznat - izjavio je glasnogovornik londonske vatrogasne službe, javlja BBC.

Eight fire engines and 58 firefighters are battling a blaze in a 12th floor flat in East Londonhttps://t.co/RqCrdWBS9O pic.twitter.com/j0VaQEK9yq