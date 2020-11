Gorio brod generala Gotovine u Gaženici: Prije toga, vatrogasci spašavali psa iz bazena mazuta

Planulo je u štivi Pelagosa II, prostoru pod palubom gdje se skladišti riba. Požar su ugasili, ozlijeđenih nema. No počelo je sa spašavanjem psa nekoliko stotina metara dalje, blizu tvornice konopa

<p>Dojava o požaru na brodu došla je čim smo izvadili psa iz mazuta, kaže nam <strong>Boris Jović</strong>, vatrogasni zapovjednik zadarske postrojbe u ponedjeljak. </p><p>Spašeni pas je, isprepadan, uspio pobjeći dok je čekao veterinara, a vatrogasci su morali trčati gasiti požar na brodu <strong>Ante Gotovine</strong>, u istoj industrijskoj zoni Gaženici u Zadru.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Planulo je u štivi Pelagosa II, prostoru pod palubom gdje se skladišti riba. Požar su ugasili, ozlijeđenih nema. Šteta još nije procijenjena, ali mora da je ogromna. No počelo je sa spašavanjem psa nekoliko stotina metara dalje, blizu tvornice konopa. Upao je u mazut koji tamo stoji dugi niz godina.</p><p>- Stigla je dojava da je u industrijskoj zoni Gaženica pas pao u tankvanu mazuta, prostor koji se koristi kao zaštitni bazen u slučaju proboja mazuta iz tanka. U njega je upao pas. Spašavanje je potrajalo jer je pas bio u sredini tog bazena, udaljen od ruba pa smo morali napraviti konstrukciju da dođemo do njega. Izvlačili smo ga nogu po nogu, sav je bio u mazutu - kaže nam Jović.</p><p>- Izvukli smo ga nakon pola sata muke! Nakon što je spašen, ležao je nepokretno na travi pa smo zvali veterinara jer je psu trebala stručna pomoć. Bio je sav od mazuta. No, nakon pola sata mirnog ležanja, pas je samo ustao i počeo trčati! Nama je u tom trenu došla dojava da je planuo brod i morali smo hitno poći - kaže nam vatrogasac <strong>Toni Juravić</strong>. </p><p>Tamo su se prebacili u 10.30 sati. Brod je gasilo 10 vatrogasaca sa šest vozila. S poslom su završili oko 15 sati.</p><p>- Vrlo brzo smo požar stavili pod kontrolu, ali brodove je komplicirano gasiti zbog mogućih zaostalih žarišta. Pjenom smo prigušili vatru i pustili da se slegne, a onda tu tekućinu ispumpali. Termovizijskom kamerom smo provjerili ima li žarišta. Nije ih bilo pa smo samo ostavili ekipu da dežura. Nitko, na sreću, nije stradao - kaže zapovjednik.</p><p>Još se ne zna je li izgorjela riba Ante Gotovine. Vatrogasci misle da je skladišni prostor bio potpuno prazan, no nisu to mogli tvrditi sa sigurnošću, a vlasnik broda nije nam se javio na poziv.</p><p>Nakon što vatrogasci završe sa svojim dijelom posla, policajci će obaviti očevid, čim bude moguće. Znat će se i kolika je šteta i što je požar uzrokovalo.</p><p>Psa nisu uspjeli locirati pa ako ga vidite, možete nazvati <strong>Specijalističku veterinarsku praksu Mustać na 023/334-355</strong> da mu veterinari pruže stručnu pomoć.</p><p><em>(Foto <a href="http://www.057info.hr/vijesti/2020-11-02/foto-gorjelo-u-plivarici-generala-gotovine-vatrogasci-na-teren-izasli-sa-sest-vozila" target="_blank">057.info</a>)</em></p>