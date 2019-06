Gorski kotar ostao bez Bajera: 'Nedostaje nam naše jezero'

- Gnjusno je sada. Kada smo se probudili u ponedjeljak ujutro to je bila strahota, kao da gledaš u neki ponor. Bilo je puno ljudi dole, ribu su prebacivali, spašavali je, a nažalost nešto je ribe i pomrlo. Ovo je treći puta što se ja sjećam da je jezero pražnjeno. Falit će nam svakako. Kada je tu jezero imam osjećaj kao da sam na moru, valovi rade kada puše, lijepo je, rekla nam je mještanka Fužina gdje je u središtu mjesta ispražnjeno akumulacijsko jezero Bajer koje je uz šetnicu uz njega turistički biser ovog malog kraja Gorskog Kotara.

- Fali mi jezero, fali nam svima, no svi smo mi svjesni da će nam jezero nedostajat dva mjeseca, no proći će taj remont i krenuti ćemo mi nagodinu nanovo. Remont se jednostavno mora napraviti. Jezero je izgrađeno u komercijalne svrhe, nije u turističke, logično je da mora biti ispražnjeno radi remonta. - rekla nam je vlasnica pizzerije u Fužinama.

Naime kako smo doznali na terenu radi se o redovnom remontu i održavanju hidromehaničke opreme i čišćenje naplavina sa dna jezera koje se inače radi svakih 15 godina, a ovoga puta remont se radi nakon 17-e godine. Jezero dubine od dva do sedam metara praznilo se od nedjelje, a sljedećih dana članovi ribolovnog društva, udruga, vatrogasci i mještani su spašavali ribu i prebacivali je u ostala dva jezera pri čemu je nažalost nešto ribe i uginulo.

U HEP-u su nam u uredu glasnogovorništva tek rekli da se radi o planiranim radovima, dok odgovor na postavljeni upit nismo dobili do zaključenja broja. Uokolo isušenog jezera postavljene su table upozorenja zabrane prilaska i ograđeno je žutim trakama jer je dno isušenog jezera mokro, puno mulja, a na pojedinim mjestima dubine čovjeka.

Direktor Turističke zajednice Fužina Marinko Jakovljević nam je rekao da je isušeno jezero dodatna atrakcija za goste koji sada mogu vidjeti kako izgleda dno jezera, te dodaje da uz Bajer imaju i ostale turističke atraktivne destinacije pozivajući posjetitelje da obiđu i preostala dva jezera Lepnicu i Lokvarsko, te destinacije Roswell selo, Ličko polje, šumsku bajku, adrenalinski park, biciklističke staze. Kazao je da iako niti njima ne odgovara da je remont rađen baš u ovo vrijeme, objašnjava da je trebao biti izvršen ranije, no zbog obilnih kiša to nije bilo moguće sve do sada i sada će radovi trajati do kraja srpnja.

Zaključuje da će prava atrakcija uslijediti za dvije godine, kada će zbog remonta isušivati 40 puta veće Lokvarsko jezero duboko do 50 metara na čijem se dnu nalazi povijesna cesta Lujzijana i potopljeno naselje. Načelnik Fužina David Bregovac je rekao da je svima neobično bez jezera Bajer, ali i podsjetio da imaju jako puno i ostalih prelijepih destinacija koje inače turisti rijeko posjećuju. Nada se da će turisti sada iskoristiti tu priliku i uz atrakciju presušenog jezera posjetiti i ostale naše destinacije, a nalaze se pola sata udaljenosti od Novog Vinodolskog, sat vremena od Zagreba, govori načelnik zaključujući da tak izazov prepušta i turističkim djelatnicima.

