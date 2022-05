Gospođa Ana i Severina su najbolje prijateljice: 'Prati me do dućana, ona je moja radost'

Kad bi Severina uginula, mene bi strefilo. Ona mi je šapnula: 'Ja budem živela tak dugo kak i moja Ana', rekla nam je odmah čim smo došli Ana Lihtar (67), koja sa sestrom Ljubicom (87) živi kraj Zaboka u selu Grabrovec.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ana ima još nekoliko gusaka, patki, pilića, ali i kokota, koji baš i ne voli Severinu. Kad je Ana čula da smo došli, veselo je izašla iz kuće, na brzinu nas pozdravila pa uzbuđeno otišla po svoju prijateljicu. Guska Severina ima posebno mjesto u dvorištu, ali i u gazdaričinu srcu. Ana je podiže kao od šale, Severina se ne buni, nego naslanja glavu na gazdaričinu i traži pažnju. Osim perja, razlika između Severine i ostalih gusaka je vidljiva i nama laicima koji možda nismo odrasli na selu. Severina je pitoma, čak i preplašena. Kako biste podigli neku drugu gusku, prvo je morate uloviti, a šanse da vas ugrize su velike. Guske se ne boje, baš naprotiv sklone su napasti. Ova umiljata guska je ime dobila po pjevačici Severini, koju je Ana u to vrijeme slušala.

- Severina se 27. ožujka izlegla, ali bila je jedina tako tamna pa sam si je ostavila kao kućnog ljubimca. Zna otići sa mnom i do dućana ili bi došla do pola puta pa me pričekala - priča nam Ana iz Grabrovca kraj Zaboka, dok je druga guska ljubomorno napadala gazdaričinu mezimicu. Severina se povukla u kutak šupe i skrivala sve dok se druga guska nije povukla. Odbila je i salatu koju obožava, toliko se bojala.

Ana je zaključila da je sad vrijeme da nam pokaže piliće i patkice. U kuhinji su sestra Ljubica i Snježana, koja dva puta tjedno dolazi iz Crvenog križa pomoći sestrama. Na stolu su nas već čekali svježa kava i štrukli od jabuke, koje je gospođa Ana obećala kad smo je kontaktirali. U kuhinji je toplo, peć gori kako bi pilićima i patkicama u kutijama bilo toplo. Gospođa Ana ih je odmah nježno izvadila, ponosno pokazala, ali priča o Severini.

- Kad se je ujutro pušta iz njene prostorije, ona prvo mora malo pojesti hrane iz ruke, onda tek izlazi. Pa znate kako je teška već, k'o bumbarek - smije se Ana i komentira kakvu "rit" guska Severina ima od silne salate, pšenice i ječma.

- Veterinar mi je rekao da guske dožive oko 30 godina, ali ne vjerujem da će i Severina toliko. Ipak je u visokim godinama za gusku, a i teško hoda jer je teška - rekla je Ana, kojoj se glas promijenio, pa se u razgovor uključila i sestra Ljubica, koja je započela pričati anegdotu kako je to izgledalo i zvučalo kad je odlazila u starački dom.

- Na odlasku sam je pozdravila, a ona je glasno kvakala kao da je plakala - rekla je kratko Ljubica. Ana je dodala kako je i ona plakala. Ljubica, nasreću, nije dugo ostala u staračkom domu, vratila se za mjesec dana jer, kako kaže, to nije bilo to, "lepše je doma". Ana, da bi promijenila temu, predložila je da bi nam mogla pokazati i mačiće pa se digla sa stolice. Snježana i Ljubica su reagirale i brzo je spriječile u tom naumu jer bi se trebala penjati po ljestvama kako bi došla do njih.

- Mam su graknule - smije se Ana iako joj s razlogom ne dopuštaju sve što bi ona željela. Svjesna je da ima i druge zdravstvene probleme. Teško joj je bilo napustiti kuću i Severinu, a takve brige su joj najveće. Ana je 2019. morala na operaciju. Kad je išla u bolnicu, Severina ju je ispratila do ograde. Dan kad je Ana došla iz bolnice, dotrčala joj je u susret i po stepenicama je ispratila u kuću.Bilo je vrijeme ručka, odlučili smo Ani, Ljubici, ali i Severini dati mira i krenuti prema Zagrebu.

Iako bi Ana donijela sve životinje koje ima kad bi mogla, odnosno kad bi joj Snježana i Ljubica dopustile.

Najčitaniji članci