Gospodarski najslabije županije najbolje se bore protiv korone

Virovitičko-podravska županija gotovo dva tjedna odolijeva novom korona virusu te u tom periodu nema niti jednog zaraženog. Dvoje njihovih oboljelih uspješno se oporavlja.

Među županijama s najmanje oboljelih su i Požeško-slavonska i Bjelovarsko-bilogorska s tri i 11 oboljelih, a upravo te tri županije nalaze se na dnu hrvatske ljestvice gospodarske snage prema podacima HGK. Što je županija siromašnija, to se bolje odupire virusu. Tako je, čini se, kod nas.

"Svako veliko putovanje počinje malim korakom, a iza nas je već 12 koraka ili 12 dana zaredom kako na području Virovitičko-podravske županije nemamo pozitivnih na bolest COVID-19. Svi testirani uzorci na korona virus bili su negativni. Iako vam želimo da budete virusno negativni, želimo vam da budite duhom pozitivni poštujući epidemiološke i sigurnosne mjere. Dvoje oboljelih od bolesti COVID-19 i nadalje su u 28-dnevnoj kućnoj samoizolaciji, koja im se polako primiče kraju, a više niti nemaju simptome ove bolesti. Izdržimo da bismo živjeli", napisali su na Uskrsni ponedjeljak na Facebooku Virovitičko-podravske županije koja ima dvoje oboljelih na 77.086 stanovnika.

Svako veliko putovanje počinje malim korakom, a iza nas je već 12 koraka ili 12 dana zaredom kako na području... Objavljuje Virovitičko-podravska županija u Ponedjeljak, 13. travnja 2020.

Inače, ona je najdulje odolijevala pojavi korona virusa, pa je prvi slučaj zaraze potvrđen 31. ožujka kod žene osobi srednje životne dobi, a idućeg dana i njenu mužu.

Po indeksu gospodarske snage ova je županija najslabije rangirana, na manje od 70 posto nacionalnog prosjeka, pokazuju podaci HGK od lani. Objedinjuju bruto domaći proizvod i ukupni prihod poduzetnika po stanovniku, prosječnu neto plaću, neto dobit poduzetnika i prihod na inozemnom tržištu poduzetnika po zaposlenom, stopu nezaposlenosti i projekciju rasta stanovništva.

Na dnu te ljestvice je i Požeško-slavonska županija koja također dobro odolijeva koroni. Od 69.583 stanovnika ima tek troje oboljelih, kao i Bjelovarsko-bilogorska u kojoj je, od 109.822, 11 ljudi zaraženo koronom.

- Trinaest dana nemamo novozaraženih. Prvi nam je bio djelatnik MUP-a koji se zarazio na drugoj lokaciji radeći svoj posao. Druge dvije pacijentice su bile pozitivne nakon putovanja u Tursku. Riječ je o majci i kćeri. Od troje zaraženih samo je jedna osoba na bolničkom liječenju - kaže nam požeško-slavonski dožupan i šef Stožera civilne zaštite Vedran Neferović.

Foto: Ivica Galović/PIXSELL

Vjeruje da se njihova županija uspješno bori protiv virusa zbog nekoliko faktora.

- Prvo bih zahvalio svim općinskim i gradskim stožerima na odgovornoj suradnji, pomaganju i davanju potpunih informacija. Upravo je ta suradnja jedan od faktora našeg uspjeha. Nemamo granica niti direktan pristup autocesti te smo od prvoga dana sve naše sugrađane koji su putovali stavljali u samoizolaciji i imali pod kontrolom. Bilo je na početku naših vozača koji su bili u Italiji i Austriji, no svi su se pridržavali mjera i preporuka što se vidi po rezultatima. Ujedno smo evidentirali sve koji su nakon potresa u Zagrebu odlazili po djecu i obitelji kao i one koji su po svoje bližnje odlazili na granice te ih kontrolirali. Zaista smo si dali truda - kaže Neferović.

- Jako sam sretan zbog situacije u našoj županiji i trudimo se da tako i ostane, odnosno da i ubuduće imamo što manje oboljelih - kaže nam dežurni epidemiolog Ante Vitalija, koji sam pokriva Požeško-slavonsku županiju.

Svakodnevno je u kontaktu sa svim područnim liječnicima kao i ostalim službama te je zaključno s ponedjeljkom testira ukupno 73 sugrađana, a 286 ljudi je u samoizolaciji.

- Od prije dva dana udomiteljske kuće i domovi za starije i nemoćne moraju svakodnevno HZJZ-U slati podatke o stanju korisnika i djelatnika, a od 27. veljače zabranjeni su posjeti tim domovima - govori nam Vitalija o najnovijim odlukama.

On se, dodaje, nije testirao na virus jer za to nije do sada bilo potrebe.

- Imamo obvezu svaki dan pri dolasku i odlasku s posla mjeriti temperaturu. Bilo kakva zdravstvena promjena ili sumnja značila bi da dok nemamo negativan nalaz ne smijemo nastaviti s radom - pojasnio je.

Na Uskrs nove oboljele nisu imale ni Zadarska, Osječko-baranjska, Međimurska i Varaždinska županija.