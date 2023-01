Gotova je obdukcija rodilje iz Otočca: Radili su joj 11 puta UZV i nisu vidjeli da je u opasnosti

Stigli su nalazi obdukcije rodilje iz mjesta Gornje Vrhovine kod Otočca koja je preminula 7. studenoga u Općoj bolnici Zadar. Rodilja je nakon poroda u bolnici u Gospiću počela krvariti i zbog nastalih komplikacija su je poslali u Opću bolnicu u Zadru gdje je preminula. Ministarstvo zdravstva za 24sata je otkrilo da su stigli nalazi obdukcije kao i da je završena inspekcija te da unatoč tome što je preminuloj rodilji čak 11 puta učinjen ultrazvuk tijekom trudnoće, da nisu utvrdili da ima patološko stanje zbog kojeg je bila u opasnosti. Zaključak Stručnog povjerenstva je da u postupku medicinskog zbrinjavanja rodilje nisu učinjeni stručni propusti.

- Stručno povjerenstvo u sastavu liječnika specijalista ginekologije i opstetricije, subspecijalista fetalne medicine i liječnika specijalista anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, ustanovilo je da je tijekom trudnoće pacijentice ultrazvuk učinjen 11 puta u Općoj bolnici Gospić i Općoj bolnici Zadar te Domu zdravlja Otočac od strane tri neovisna stručnjaka koja nisu utvrdila patološko stanje koje bi zahtijevalo upućivanje pacijentice na porod u tercijarnu zdravstvenu ustanovu - odgovorili su za 24sata iz Ministarstva zdravstva na naš upit što je pokazala obdukcija.

'Unatoč svim poduzetim mjerama u skladu s pravilima struke došlo je do smrti rodilje'

Kažu kako je 'slijedom navedenog te na temelju uvida u cjelokupnu dokumentaciju uključujući i obdukcijski zapisnik, ustanovljeno da je uslijed pokušaja odstranjenja patološki urasle posteljice nastupilo masivno krvarenje koje je uzrokovalo hemoragični šok, posljedično višeorgansko zatajenje, te unatoč svim poduzetim mjerama u skladu s pravilima struke, smrtni ishod rodilje'.

Podsjetimo, dvadesetdvogodišnja žena je 7. studenog 2022. u popodnevnim satima dovezena u Jedinicu intenzivne medicine Opće bolnice Zadar nakon što je rodila živo dijete u OB Gospić.

- Bolesnica je upućena u našu ustanovu nakon dogovora s liječničkim konzilijem Opće bolnice Gospić, a zbog nastavka i poduzimanja dodatnih mjera intenzivnog liječenja. Nažalost, unatoč svim poduzetim mjerama bolesnica je preminula u Jedinici intenzivne medicine Opće bolnice Zadar - odgovorili su iz OB Zadar za 24sata.

Milinović: Imali smo taj incident

U gospićkoj bolnici je rodila svoje četvrto dijete, kad su nastale komplikacije, a na porodu je, kako doznajemo, u nekom trenutku bio i ginekolog dr. Darko Milinović, bivši ministar zdravstva.

Pitali smo ga je li bio na porodu gospođe koja je preminula (njeni podaci poznati su redakciji).

- Ja sam došao u sedam ujutro u rađaonu, ali porod gospođe je vodila druga kolegica. Imali smo taj incident, bile su komplikacije, ali ne mogu ništa reći. Za sve informacije obratite se ravnateljici bolnice - rekao je za 24sata Darko Milinović.

Iz Policijske uprave ličko-senjske tad nam je potvrđeno da su 7. studenog dobili poziv iz gospićke bolnice.

- Policija u Gospiću je 7. studenoga zaprimila dojavu iz Opće bolnice u Gospiću u 15.58 minuta, 52-godišnjak iz Vrhovine je putem treće osobe poručio riječi prijetnje jednom doktoru. Spomenuti liječnik je upoznat s tim da je mogao podnijeti prijedlog za kazneni progon, no on je to odbio - kazala je za 24sata glasnogovornica PU ličko-senjske Maja Brozičević.

Ravnateljica gospićke bolnice: Nema liječničke pogreške

Kako neslužbeno doznajemo, riječ je o dr. Milinoviću, on je odbio da se kazneno progoni osoba koja mu je zaprijetila, a riječ je o tetku preminule mlade majke.

Edi Karuc, zamjenik ravnatelja OB-a Zadar, objašnjavajući zašto je rodilja poslana k njima rekao je da je to zato što je OB Zadar najveća opća bolnica u Hrvatskoj. Imaju, kazao je, više anesteziologa nego Gospić, a s rodiljom je u pratnji bio tim anesteziologa, a i dalje ostaje nejasno zašto je nisu poslali u najbliži KBC koji je daleko opremljeniji te ima više liječnika od bilo koje opće bolnice.

Ravnateljica gospićke bolnice, Sandra Čubelić, za državne je medije istaknula da je porođaj "protekao standardno, rodilja je rodila živo i zdravo dijete, ali je imala uraslu placentu, što završava teškom komplikacijom, što se i u ovom slučaju dogodilo". Istaknula je kako ne vidi da je bila učinjena ikakva liječnička pogreška.



