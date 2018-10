Građani pozivima zatrpali hitne službe: Poplave, srušena stabla

Još se zbrajaju štete zbog jučerašnjeg orkanskog juga, koje je u jednom trenutku zapuhalo brzinom većom od 160 kilometara na sat u istarskom Labinu.

Iz Županijskog centara 112 Pazin javljaju da su zaprimili više od 200 dojava građana o problemima na području Istre izazvanih nevremenom. Na terenu su bile angažirane su nadležne službe, od održavanje cesta, HEP, MRCC Rijeka, Lučkih kapetanija, komunalnih poduzeća, vatrogasci, a na otklanjanju posljedica nevremena nikad više posla.

Radilo se o iščupanim limarijama na zgradama u Novigradu i Poreču, plavljenju podrumskih prostorija u Labinu i Kršanu, padu stabala, grana, kamenja, šljunka, vode i razbacanoj plastičnoj signalizaciji na prometnicama.

Također je bilo nestanaka električne energije na područjima Pazina, Pule, Poreča i Buja, a bez struje su ostala mnoga naselja. Pružena je pomoć i nautičaru na odvezanom plovilu, te zahtjevom za traganjem dvojice surfera na području Umaga.

Cesta D75 na Antenalu bila je zatvorena za sav promet zbog visokog mora od 12.30 do 14.50, od 21.45 do 21.55 i od 22.40 do 05.40 sati, a isto je bila zatvorena i cesta ŽC 5042 Višnjan – Tićan od 19.45 do 20.50 h zbog stabla na kolniku.

Vatrogasci su imali preko 90 intervencija na piljenju stabala i grana te uklanjanju istih s prometnica, ispumpavanju vode iz podrumskih prostorija, saniranju limova i krovova na zgradama, a koji su predstavljali opasnost za ljude i automobile.

Obilna kiša zamutila vodu na širem splitskom području

Na izvoru rijeke Jadro koja pitkom vodom napaja šire splitsko područje došlo je do zamućenja vode, no iz Vodovoda i kanalizacija (ViK) Split obavještavaju javnost da nema potrebe za brigu jer zbog zaliha u vodospremama voda iz slavina još uvijek ne prelazi maksimalno dozvoljene parametre zamućenosti.

Stoga nije na snazi preporuka o prokuhavanju vode za malu djecu, starije i imuno osjetljive osobe, kažu u ViK- u.

Do zamućenja vode je došlo zbog obilnih kiša koje su posljednjih dana padale na splitskom području.

U ViK- u navode da je uređaj za mjerenje vrijednosti mutnoće vode na izvoru rijeke Jadro pokazao zamućenje iznad dopuštenih vrijednosti. Zato je za očekivati da bi u dogledno vrijeme, nakon pražnjenja vodosprema i miješanja s novim količinama vode u vodoopskrbnom sustavu, moglo doći do povećanja mutnoće pitke vode i u vodoopskrbnoj mreži na području Splita, Solina, Podstrane, Kaštela, Segeta, Okruga i Trogira.

- U tom slučaju obavijestit ćemo građane o preporuci prokuhavanja vode iz slavine za malu djecu, starije i imuno insuficijentne osobe. Djelatnici Laboratorija za pitke vode i Uprava Vodovoda i kanalizacije Split kontinuirano prate situaciju te će javnost na vrijeme biti informirana o eventualnim mjerama koje treba poduzeti u slučaju povećanja parametra mutnoće vode u vodoopskrbnoj mreži - zaključuju u ViK-u.

