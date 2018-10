Građani u šoku: 'Bojimo se, svi se zatvaraju u kuće zbog toga'

Bili smo u stanu kad smo odjednom čuli strašnu eksploziju. Izašli smo na balkon i vidjeli veliki plamen između dimnjaka od rafinerije. Osjećaj je bio strašan, ali sada se čini da su sve stavili pod kontrolu, rekla nam je čitateljica koja živi u okolici Slavonskog broda.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1201560 / ]

- Cijela zgrada se zatresla. To je bilo nevjerojatno, ljudi su do osjetili u okolnim selima. Izašao sam van i sve što se vidjelo je crveno nebo i osjetio se neki čudan miris. Prijatelj koji stanuje odmah uz nasip je rekao kako nitko ne izlazi van. Svi se zatvaraju u kuće jer ne znamo što je to eksplodiralo pa se boje da nije nešto štetno - objašnjava čitatelj iz Slavonskog broda.

- Bio sam u kući sa ženom i djetetom kad su se zatresli prozori i čula se eksplozija. Vidio sam plamen i da nešto gori. Inače, živim 5 kilometara od Slavonskog Broda, u naselju Gornja Vrba, kazao je čitatelj Dario.

- Došao sam s posla, bio u stanu na četvrtom katu, večerao kad je odjeknula eksplozija. Znači nikad ovo nisam doživio i vidio da se ovako može zatresti zgrada. Žena i ja pokušavamo još smiriti dijete koje se preplašilo - javlja nam čitatelj Roman.

- Kolegica mi je javila kako se kod nje u Naselju Andrije Hebranga zatreslo, pa mi je poslije sin koji je bio na Korzu javio kako užasno smrdi. Gradonačelnik S. Broda je sazvao odmah sastanak s javnim institucijama oko 22 sata. Nakon te velike eksplozije bilo je i nekoliko malih - javlja čitatelj.