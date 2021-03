Bivše predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović za RTL je otkrila detalje o novoj karijeri, doktoratu i ostanku u Hrvatskoj.

Grabar-Kitarović ističe kako je izuzetno zadovoljna, sretna i uzbuđena što kreće s novim poslom i karijerom u ZŠEM-u.

Kaže kako će u početku raditi ono što su dogovorili na Erasmus+ programu koji je usmjeren na kurikulum i obrazovanje sportaša, kako aktivnih tako i bivših, da mogu uspješno ući u poslovni svijet.

- Planiram dosta aktivnosti koje će biti ovisne o stanju, kako o trenutnom pandemijskom tako i o svemu ostalom - rekla je bivša predsjednica,

Održala je, kaže, već dva predavanja, ali i ona gostujuća na pojedinim kolegijima i to joj je jako zanimljivo.

- U ovom trenutku neću imati svoj kolegij. Zapravo ja sad imam svoj doktorat koji čekam i koji trebam završiti - izjavila je.

Kaže kako ima napisano 50 posto svog doktorata.

- Operacija me usporila. Tri mjeseca nisam mogla držati mobitel u rukama niti tipkati zbog bolova. Pandemija me isto ograničila pa nisam mogla odraditi posjete i razgovore koje je planirala - rekla je i dodala kako će to krenuti od ovog proljeća.

Trenutno surađuje s različitim Sveučilištima, think tankovima i institutima, a svakako će, ističe, odlaziti na privremene, višetjedne boravke na nekom od instituta ili sveučilišta na razmjenama.

- Kad je riječ o vanjskoj politici, naravno da sam uvijek otvorena i ne krijem da me vanjska politika i međunarodni odnosi apsolutno zanimaju, ali jednako koliko u profesionalnom koliko i u akademskom smislu - rekla je Grabar-Kitarović.

Bivša predsjednica će se posvetiti radu u Zagrebu i studentima, a nastavit će raditi i sa stranim Sveučilištima, poput American University u Washingtonu i institutom Sign.

- Apsolutno svima ću poručiti i želim ih podržati da njeguju svoje ambicije. Ono što sam govorila djeci i mladima diljem RH da se sve može postići ako ste vrijedni i uporni ako imate potporu okoline - zaključila je.