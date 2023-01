Grad o pregovorima: Proces mirenja je povjerljiv, nisu to tajne, sve se radi po zakonima

Ovog vikenda započeli su pregovori Uprave Zagrebačkog holdinga i predstavnika 19 sindikata u procesu mirenja. Taj je proces otpočeo još prije mjesec dana, ali u iduća tri dana, zaključno s 31. siječnja, kada je zadnji rok, obje bi strane morale postići dogovor oko najvažnijih točaka. Ako se to ne dogodi, stječu se uvjeti za generalni štrajk svih radnika u Holdingu.

Budući da je proces mirenja povjerljiv, detalji pregovora bit će poznati kada proces završi. Na medijske napise o pregovorima reagirali su iz Grada, kazavši kako se nazivanjem procesa mirenja ''tajnim pregovorima'' unosi nemir među radnike i javnost.

- Mirenje Uprave i sindikata ZGH dio je zakonom definirane procedure slijedom izostanka dogovora oko dodatka Kolektivnom ugovoru koji su vođeni krajem prošle godine između sindikata i Uprave ZGH. Sindikati su tražilu linearno povećanje plaća (jednako za sve zaposlenike), a Uprava ZGH je inzistirala da zaposlenici s najmanjim primanjima dobiju najveću povišicu. Slijedom toga je Uprava prošli mjesec donijela jednostranu odluku o povećanju plaća i naknada za prosječno 7.5% - od 13% za one s najnižim primanjima do 5% za one s najvišim. Nakon toga su sindikati pokrenuli proces mirenja koji je započeo ranije ovaj mjesec, i koji sada teče sukladno zakonskoj proceduri. Mirenje je zakonom definirano kao povjerljiv proces, a vodi ga ovlašteni miritelj. Sve se odvija po jasno definiranim pravilima. Svi su predani dogovoru - poručila je glasnogovornica Grada Zagreba, Dinka Živalj.

Iz Grada kažu da se proces mirenja nikako ne može nazivati tajnim pregovorima, te kako je dovoljno pogledati zakon da bi se znalo što taj proces sve podrazumijeva.

Najčitaniji članci