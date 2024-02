Grad Osijek mora platiti 3,9 milijuna eura: Ovo je najštetnija presuda, građani to neće osjetiti

Osječko Gradsko vijeće je na današnjoj sjednici govorilo o zaključenju Izvansudske nagodbe o međusobnim pravima i obvezama između Grada Osijeka i trgovačkih društava Saubermacher Dienstleistungs AG, Republika Austrija, Strabag AG, Republika Austrija i Z.I.P.O.S. d.o.o. Zagreb.

Naime, Grad Osijek prihvatio je nagodbeni prijedlog tužitelja Saubermacher Dienstleistungs AG i Strabag AG te se obvezuje isplatiti iznos od 3.897.000,00 EUR, najkasnije do 30. studenoga 2024. godine.

– Moramo se vratiti četvrt stoljeća unatrag, kada je 2001. sve krenulo. Godine 2002. je raspisan natječaj, a 2003. izabran najpovoljniji ponuđač. Godine 2009. je raskinut ugovor i od onda traju sudski sporovi, koji su trajali za vrijeme svih gradonačelnika. I gospodin Đapić i gospodin Bubalo su dizali kaznene prijave protiv određenih ljudi, no one nisu rezultirale nikakvim kaznenim progonom, i nama je došla presuda Visokog trgovačkog suda u Zagrebu u prosincu 2023. godine. Govorim ne samo o Gradu Osijeku nego i Vukovaru, Županji, Vinkovcima i Belom Manastiru, gdje moramo platiti nešto što je bilo prije više od 20 godina, odnosno devet milijuna eura, sukladno tadašnjem broju stanovnika pojedinih gradova. Na Grad Osijek od toga otpada 43 posto, što je oko 3,9 milijuna eura – rekao je gradonačelnik Ivan Radić te dodao da je to najštetnija presuda u povijesti Grada Osijeka, ali da ju građani Osijeka neće osjetiti.

– Niti ja kao gradonačelnik, niti ova gradska uprava, niti ovo Gradsko vijeće nemamo veze s ovim događajima, ali, nažalost, moramo to platiti. Pametnim vođenjem financija ove tri godine i povlačenjem sredstava iz fondova EU, gdje smo prema podacima Ministarstva financija najbolji u državi, uspjeli smo ostvariti određeni proračunski suficit iz kojeg ćemo ujedno i platiti ovu presudu – dodao je gradonačelnik Radić te pojasnio kako je nagodbom izbjegnuta ovrha te su smanjeni troškovi postupka.

Naglasio je kako Grad nastavlja sa svim zacrtanim projektima te da, unatoč nepovoljnoj presudi, neće rasti cijena niti jedne komunalne usluge u Osijeku niti će Grad mijenjati stopu poreza na dohodak, odnosno smanjivati plaće građanima.

Sve je počelo 2001. godine: Duguju Vinkovci, Vukovar, Osijek, Županja i Beli Manastir

Slučaj je počeo 2001. godine osnivanjem Javne ustanove za zbrinjavanje komunalnog otpada istočne Slavonije (ZOIS), u kojoj su uz Osijek sudjelovali Vukovar, Vinkovci, Beli Manastir i Županja.

Za izgradnju regionalnog odlagališta komunalnog otpada istočne Slavonije 2003. izabrana je tvrtka Z.I.P.O.S. d.o.o., Zagreb, čiji su osnivači bile austrijske tvrtke Saubermacher Dienstleistungs AG i Strabag AG.

Ugovor o izgradnji i vođenju pogona regionalnog odlagališta sklopili su ZOIS i ZIPOS d.o.o. 17. ožujka 2006., a stupio je na snagu 29. ožujka 2007. No, ugovor je raskinut iduće godine i od onda traju sudski sporovi.

Na kraju su tužitelji, austrijske tvrtke, s gradovima sklopili nagodbu po kojoj je Osijek dužan platiti 3.897.000 eura, Vinkovci 2.115.000 eura, Vukovar 1.449.000 eura, Županja 931.500 eura i Beli Manastir 625.500 eura.