Sufinanciranje nadstandarda Nastavnog zavoda za hitnu medicinu IŽ za potrebe Hitne medicinske službe u Poreču u 2021. godini, bila je tema zajedničkog sastanka gradonačelnika Poreča Lorisa Peršurića, pročelnice gradskog Upravnog odjela za društvene djelatnosti Vesne Kordić i ravnateljice Zavoda Gordane Antić, održanog u Velikoj vijećnici. Sastanku su prisustvovali i načelnici susjednih općina Poreštine, te direktori pripadajućih turističkih zajednica.

Cilj je bio upoznati sve prisutne strane s prijedlogom Nastavnog zavoda za hitnu medicinu IŽ o organizaciji Hitne medicinske službe u Poreču u tekućoj godini i potrebi sufinanciranja dodatnih timova. Podsjetimo, uslijed nedostatne mreže hitne medicine, Županija i jedinice lokalne samouprave već nekoliko godina dodatno financiraju organizaciju rada u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu IŽ u obliku nadstandarda, a Grad Poreč i općine Poreštine još i u obliku dodatnog nadstandarda.

Naime, temeljem mreže hitne medicine, Poreč ima jedan tim T1 (čine ga liječnik, medicinska sestra/tehničar i vozač), te se za osiguranje zbrinjavanja drugog hitnog medicinskog stanja na području grada Poreča i Poreštine u primjerenom roku, a kojih je velik broj, naročito u ljetnim mjesecima, kontinuirano doplaćuju dodatni timovi Hitne medicinske službe, koji se plaćaju iz vlastitih sredstava.

Nadstandard bi se sastojao od postojanja tima T2 noću cijelu godinu (čine ga medicinska sestra/tehničar i vozač) i još jednog tim T2 danju u ljetnim mjesecima odnosno od 1.6. do 30.9., koji bi se ekipirao u tim T1, tako da bi preko ljeta u najfrekventnije vrijeme od 10 do 22 sata imali 2 tima T1 (drugi TimT1 plaća HZZO). Iz tog razloga potrebno je dodatno zapošljavanje liječnika, medicinskih sestara -tehničara i vozača, što su zadnjih godina konstantno sufinancirali Grad Poreč, susjedne općine Poreštine i do lanjske godine turističke tvrtke. Prijedlog je da tako i ostane i u 2021. gidini, te da se sufinanciranju pridruže i Turistička zajednica Poreča i turističke zajednice susjednih općina Poreštine, što je predstavljeno na sastanku.

Također, na sastanku je zaključeno da Grad Poreč i susjedne općine Poreštine upute Inicijativu Ministarstvu zdravstva i Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu RH da se izmijeni i dopuni postojeća mreža hitne medicine za područje Grada Poreča i Poreštine, koja je nedostatna, na način da se za Ispostavu Poreč dodijeli još jedan tim T2 kroz cijelu godinu 24 sata, s obzirom na to da broj stanovnika na prostoru Poreštine tijekom turističke sezone naraste i do 120 tisuća stanovnika, te je bitno zadržati imidž grada s visokom razinom sigurnosti.

Treba podsjetiti da je Grad kako bi osigurao nadstandard za svoje građane i goste nedavno kupio i novo vozilo za intervencije, a redovno i donira sredstva za kupnju potrebit medicinske opreme, što je za svaku pohvalu.