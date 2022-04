Grad Varaždin pozvao građane da se obrate komunalnom redarstvu oko napada na perad

U varaždinskim prigradskim naseljima nedavno se dogodilo nekoliko napada divljači na perad, čiji vlasnici nisu znali kome se javiti zbog nastale štete pa je Grad Varaždin pozvao sve korisnike zemljišta na gradskom području da se jave u komunalno redarstvo.

Naime, iz Grada Varaždina pozvali su sve korisnike zemljišta na gradskom području da se jave u komunalno redarstvo. U pozivu se ističe da su korisnici zemljišta koja obuhvaća Program zaštite divljači "Grad Varaždin", radi zaštite svojih površina i imovine, dužni pravodobno obavijestiti Grad o problemima s određenom vrstom divljači.

Službenih podataka o tome koliku je štetu divljač dosad učinila na varaždinskom području nema, rekao je za Hinu Dejan Žmuk iz gradskog Odsjeka za komunalno, prometno i poljoprivredno redarstvo.

- To bi trebala voditi lovačka društva i možda ona to imaju, ali mi s njima dosad nismo imali kontakt- rekao je Žmuk i dodao da će "probati organizirati sastanak da vidimo kako bi se to trebalo definirati”.

Rekao je kako u Gradu očekuju da će obavijest građanima pomoći bar tako što će znati kome se trebaju javiti ako budu imali štete od divljači.

- Želimo im pomoći konkretnim informacijama o tome kome, kako i kada prijaviti takve štete i trebaju li zvati policiju- istaknuo je Žmuk.

Dodao je kako se nada da će se zahvaljujući pozivu ljudi javljati te da će se ubuduće voditi evidencija o štetama.

Za ostvarivanje prava zaštite korisnik zemljišta dužan je dati Gradu Varaždinu na uvid vlasnički ili posjedovni list, ili ugovor o zakupu zemljišta kojim se koristi te na zahtjev Grada omogućiti utvrđivanje položaja zemljišta na kojem je počinjena šteta, a o nastalim štetama građani mogu obavijestiti gradski Odsjek za komunalno, prometno i poljoprivredno redarstvo.

Najčitaniji članci