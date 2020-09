Grad Zagreb prekršio kolektivni ugovor odgojitelja: 'Nek' nam idući mjesec isplate prvima!'

Zagrebački odgojitelji ovaj mjesec plaću nisu dobili do 15. u mjesecu, što krši Zakon o radu i njihov kolektivni ugovor.

<p>Odgojitelji u vrtićima Grada Zagreba do danas su se bojali za svoju egzistenciju. Plaću nisu dobili do 15. u mjesecu kako stoji u kolektivnom ugovoru, a iz Gradske uprave nisu dobivali nikakve informacije. Zbog toga su predstavnici dvaju sindikata danas trebali na sastanak s gradonačelnikom <strong>Milanom Bandićem</strong> i njegovim pročelnikom za obrazovanje <strong>Ivicom Lovrićem, </strong>no u međuvremenu je isplata krenula. </p><p>- Ovo je izazvalo zabrinutost i paniku. Isto se dogodilo i prije par mjeseci, iako ne svima, ali dobrom dijelu zagrebačkih vrtića. Ono što je bitno naglasiti je da ukoliko se pojavi bilo kakav razlog zbog kojega neće doći do isplate plaća, onda je po meni obavezna i elementarna pristojnost da nas obavijeste da će kasniti. Radnici su se s pravom uznemirili jer koliko ja znam, Holding je dobio plaću 10., Uprava nekidan, Kultura još jučer, prema tome trebali su nam reći ako su znali da će kasniti. To su teško zarađeni novci naših članova i osiguravaju im egzistenciju. - rekla nam je <strong>Božica Žilić, </strong>predsjednica Sindikata<strong> </strong>obrazovanja, medija i kulture.</p><p>Podsjetimo<strong>,</strong> iz<strong> </strong>Sindikata obrazovanja, medija i kulture koji okuplja i odgojitelje, na dvjema konferencijama za medije javno su upozorili na tešku situaciju u vrtićima. Već duže vremena se bore s manjkom zaposlenika i prostora, što sad još teže podnose zbog epidemioloških mjera. Zbog toga se u vrtićima nagađalo da je ovo kašnjenje plaća svojevrsna kazna zbog javnog kritiziranja Gradske uprave, no pojavile su se i glasine da u gradskoj blagajni nema novaca. Kažu da su im u Gradu objasnili da se radilo o tehničkim poteškoćama, no na naš upit nisu odgovorili do trenutka objavljivanja ovog članka. </p><p><strong>Žilić</strong> je nezadovoljna jer joj od jučer nitko ne odgovara na službene upite, zbog čega je do informacija za svoje članove morala dolaziti privatnim kanalima. </p><p> - Plaća je krenula, nisu još dobili svi, ali većina je dobila pa vjerujemo da će i ovi koji nisu, dobiti do kraja dana. <br/> S obzirom da je došlo do tehničke pogreške i da se iz Grada ispričavaju, isprika može biti na način da idući mjesec plaća za dječje vrtiće bude među prvima, a ne zadnja. - dodala je. </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>