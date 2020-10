Grad Zagreb: Škole ne idu u online nastavu od 1.11., u kontaktu smo sa svim službama

Sve se glasnije priča da će zagrebačke osnovne i srednje škole s početkom studenogprijeći na Model C. Službeno za to zasad nema potvrde, iako je sve više zaraženih đaka. No škole nisu žarišta

<p>Ravnatelji zagrebačkih <strong>osnovnih i srednjih škola</strong> potvrđuju nam kako je sve više djece zaražene Covidom-19, te sve više razreda u samoizolaciji. No, zasad nitko nije dobio službenu potvrdu o onome o čemu se posljednjih dana sve češće priča - da sve zagrebačke škole od 1. studenog u potpunosti prelaze na Model C. </p><p>O tome, ističu u <strong>Gradskom uredu za Obrazovanje</strong>, nema ni inicijative, ni odluke.</p><p>- Dvije osnovne i osam srednjih škola Grada Zagreba nastavu organiziraju po modelu B, jedna srednja škola, XV. gimnazija,privremeno po modelu C, dok sve ostale škole kojima je osnivač Grad Zagreb, <strong>113 osnovnih i 57 srednjih škola</strong>, nastavu organiziraju po modelu A. Eventualne izmjene u organizaciji rada pojedine škole, odnosno nastavi pojedinog razrednog odjela škole, donose se sukladno uputama nadležnih epidemioloških službi, a ističemo da se redovita nastava u zagrebačkim školama zasad odvija bez poteškoća.</p><p>Gradski ured za obrazovanje u svakodnevnoj je komunikaciji sa školama, lokalnim stožerom, epidemiološkim službama i resornim ministarstvom te trenutno ne postoji inicijativaniti odluka za prelaskom svih zagrebačkih škola na organizaciju nastave po modelu C - navodi se u priopćenju koje potpisuje <strong>pročelnik Ivica Lovrić</strong>.</p><p>U Ministarstvu znanosti i obrazovanja također su nam kazali kako takvih planova nema, te kako je unatoč rekordnoj brojci zaraženih u školama situacija zasad dobra.</p><p>Zaraženih učenika je manje od 1 posto, kažu nam, a zasad se škole koliko-toliko snalaze sa zamjenama i djelomičnom nastavom na daljinu. Odluka po kojem će se modelu raditi i dalje je na samim školama, odnosno osnivačima (gradovima i županijama), te lokalnim epidemiološkim stožerima.</p><p>- Oni učenici koji se i zaraze, zaraze se u obiteljima. Zasad još nismo imali slučaj da je škola bila žarište. Razgovarali smo ovaj tjedan i s ravnateljicom Zavoda za školsku medicinu, zaključili smo kako<strong> zasad nema potrebe za bilo kakvim promjenama</strong> u režimu rada škola - kažu nam u Ministarstvu.</p><p>U školama su svi zbunjeni informacijama koje stižu, te se broji sve više razreda u samoizolaciji. No potvrđuju kako se djeca u pravilu zaraze u obitelji, a zanimljivo je, kažu nam, da koronu kući najčešće donesu tate. Kako god, kaže <strong>Zlatko Stić</strong>, ravnatelj Prirodoslovne škole Vladimira Preloga, bit će vrlo problematično ako se zaraza proširi među nastavnicima. Pet do šest nastavnika u samoizolaciji ne može se nikako nadomjestiti i to onda znači da je Model C neizostavan, ističe.</p><p>Na Model C tijekom sljedećih 14 dana odlučila se ovaj tjedan i XV. gimnazija, popularni MIOC. </p><p>- Mjera je donesena na preporuku epidemiologa i uz suglasnost Gradskog ureda za obrazovanje radi toga što je za 6 razrednih odjela izrečena mjera samoizolacije. U svakom od tih odjela ima barem jedan učenik pozitivan na korona virus i po dobivenom nalazu nadležni liječnici Zavoda za javno zdravstvo A. Štampar odredili su mjeru samoizolacije za te razredne odjele. Tri nastavnika su također pozitivna na korona virus i još jedan je u samoizolaciji - kazala nam je u srijedu ravnateljica MIOC-a <strong>Ljiljana Crnković</strong>.</p><p>Učitelji razredne nastave, pak, ističu kako bi bilo pogubno da se online nastava proglasi za niže razrede.</p><p>- Ovih nekoliko mjeseci koliko su proljetos bili zatvoreni vrtići i škole ostavilo je velikog traga. Na prvašićima se zaista osjeti koliko im nedostaje završni dio predškole, a jako mnogo se nadoknađuje s djecom u svim razredima. Pogubili su strukturu, fali im znanja iz ključnih gradiva - kaže učiteljica razredne nastave <strong>Nikolina Matovina-Hajduk</strong>. Ona se nada da će se i u slučaju proglašenja Modela C za sve škole niži razredi ipak ostati u kakvoj-takvoj redovnoj nastavi. Prebaciti opet sve na roditelje bit će izuzetno loše za sve, ističe ona. S druge strane, kako kaže, Model B koji se koristi u nekim školama, iscrpljujući je za nastavnike koji također moraju paziti na zdravlje.</p><p>U svakom slučaju, ako ne bude drugačiji odluka za vikend, škole u Zagrebu nastavljaju s nastavom kao i do sad.</p>