Gradac je zavijen u crno nakon smrti Katarine i Stjepana: 'Ne možemo opisati našu tugu...'

Hodnicima naše škole danas vlada tišina, bol, nevjerica i bespomoćnost – stoji, između ostalog, u tužnoj oproštajnoj poruci objavljenoj na stranicama Medicinske škole u Dubrovniku koju je pohađala tragično preminula Katarina Đerek (19). Ona i njezin brat Stjepan (21) izgubili su život u stravičnom sudaru u utorak oko 20:30 sati, na magistrali na predjelu Ratac kod Slanog. Kako smo doznali, brat je u utorak došao po nju i tu kobnu večer vozili su iz Dubrovnika, a išli su put doma, u Gradac, turištičko mjesto na Makarskoj rivijeri. Do prometne nesreće je došlo kada je vozačica automobila slovačkih registarskih oznaka započela nepropisno pretjecati vozilo ispred sebe. Došlo je do frontalnog sudara s automobilom u kojem je bilo dvoje mladih. Od siline udara auto je potpuno smrskan, a životi sestre i brata ugašeni na licu mjesta. Vozačica koja je skrivila nesreću, 29-godišnja državljanka Albanije, zadobila lakše tjelesne ozljede. Ona i još jedna osoba prebačeni su u bolnicu odmah nakon sudara, izvijestili su iz PU dubrovačko-neretvanske. Očevid je trajao satima, promet je bio zaustavljen do dva sata poslije ponoći.

Kako neslužbeno doznajemo, čim bude puštena iz bolnice bit će uhićena zbog kaznenog djela izazivanja prometne nesreće sa smrtnom posljedicom.

Čelni ljudi Općine Gradac odmah su proglasili trodnevnu žalost. Njihov mjesto ovakvu tragediju ne pamti. To je mali kolektiv, svi se poznaju, i dobro znaju i obitelj stradalih. Stjepan je radio u HAK-u u Pločama, a Katarina se školovala za medicinsku sestru, to joj je bio san.

Načelnik Općine Gradac Matko Burić, potresen tragedijom, izrazio je najdublju sućut obitelji.

- Zaista je riječ o dvoje prekrasne djece, nezamisliva je žalost za dva mlada života - kratko je kazao načelnik Burić.

Kako neslužbeno doznajemo, u kafićima koji u ovom malom dalmatinskom mjestu rade, utihnula je glazba. Nije bilo predviđenih događanja za iduća tri dana, osim za nedjelju kada je trebao biti buvljak, no tamošnja turistička zajednica je to otkazala.

- Dva mlada života u ovako malom mjestu, ne mogu ni opisati kakva je to tuga, strašna tuga. Cijela obitelj je divna, svi su jako vrijedni - kaže mještanin Gradca. Prijatelji i djelatnici škole u kojoj je Katarina ove godine bila maturantica, posvetili su joj i pjesmu "Nemoj plakati na grobu mom".

- U vjeri da nas čuješ, želimo ti reći kako ćeš zauvijek živjeti u našim srcima, pamtit ćemo naše snove i s vremenom, suze će prerasti u osmijeh na spomen tvog imena… - objavili su.

Ravnateljica Marijana Kulić nije smogla snage reći koju riječ više.

- Ne mogu... Molim da razumijete – rekla je tužno, sasvim tiho.

Sudski vještak za promet, Goran Husinec kaže kako je D8 izuzetno opasna cesta te vozače poziva na oprez.

- Vrlo je skliska zbog blizine mora gdje se sitne čestice soli nabacuju na cestu. Ondje se nalaze i druge velike opasnosti, s jedne strane je stijena, s druge provalija. Vrlo je teško pri sudaru proći neozlijeđen. Cijela cesta nema zaštitne elastične ograde u svojoj dužini jer bi to bilo preskupo raditi na tako velikoj dionici - upozorava Husinec navodeći kako takve nesreće možemo spriječiti samo na jedan način, a to je da sustavno ulažemo u obrazovanje vozača i podižemo prometnu kulturu. 